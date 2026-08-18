https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/suriye-ve-abd-istanbulda-gorustu-1108066128.html
Suriye ve ABD İstanbul'da görüştü
Suriye ve ABD İstanbul'da görüştü
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, ABD Başkanlık Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani'nin ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğünü duyurdu.İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması süreci ile bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.Bakanlık açıklamasına göre taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve Suriye ekonomisinin canlandırılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılma sürecinin tamamlanması ve ülkenin yeniden yapılanma çalışmalarının ilerletilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/erdogan-ile-trump-telefonda-gorustu-1108065580.html
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Suriye ve ABD İstanbul'da görüştü
Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, ABD Başkanlık Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ekonomik toparlanma ve yeniden yapılanma süreci ele alındı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani'nin ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğünü duyurdu.
İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması süreci ile bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
Bakanlık açıklamasına göre taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve Suriye ekonomisinin canlandırılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılma sürecinin tamamlanması ve ülkenin yeniden yapılanma çalışmalarının ilerletilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.