https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/suriye-ve-abd-istanbulda-gorustu-1108066128.html

Suriye ve ABD İstanbul'da görüştü

Suriye ve ABD İstanbul'da görüştü

Sputnik Türkiye

Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, ABD Başkanlık Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T03:03+0300

2026-08-18T03:03+0300

2026-08-18T03:03+0300

dünya

abd

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092152005_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_efb27e868ba9cbd3344d8720ccd0b931.png

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani'nin ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğünü duyurdu.İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması süreci ile bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.Bakanlık açıklamasına göre taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve Suriye ekonomisinin canlandırılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılma sürecinin tamamlanması ve ülkenin yeniden yapılanma çalışmalarının ilerletilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/erdogan-ile-trump-telefonda-gorustu-1108065580.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, suriye