https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/site-yonetiminden-gelen-mesaj-sasirtti-erkeklere-sort-giymek-yasaklandi-1108069550.html
Site yönetiminden gelen mesaj şaşırttı: 'Erkeklere şort giymek yasaklandı'
Site yönetiminden gelen mesaj şaşırttı: 'Erkeklere şort giymek yasaklandı'
Sputnik Türkiye
Batman'daki bir site yönetiminin gelen şikayetler üzerine site içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasını yasakladığı öne sürüldü... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T09:57+0300
2026-08-18T09:57+0300
2026-08-18T09:57+0300
yaşam
şort
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Batman'da bulunan bir sitede yönetimin site içi ortak alanlarda erkeklerin şort giymesini yasakladığı öne sürüldü. Türkiye gazetesinin haberine göre WhatsApp grubu üzerinden sakinlere mesajla duyurulduğu belirtilen karar, tartışmalara sebep oldu.Yönetimden şort yasağıSite yönetimi tarafından sakinlerin yer aldığı WhatsApp grubuna gönderilen duyuruda, kararın vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine alındığı vurgulandı. Yönetimin paylaştığı maddeler arasında site yerleşkesi içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasına izin verilmeyeceği net bir dille ifade edildi.Tepki gördüYasağın duyurulmasının ardından site sakinleri arasında farklı görüşler de öne çıktı. Bazı sakinler toplu hayat alanlarında ortak kuralların konulabileceğini savunarak yönetime destek verirken, bir kısım sakin ise kişisel kıyafet tercihlerine müdahale edildiğini belirterek karara tepki gösterdi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı alınan kararın kişisel hayata müdahale olduğunu belirterek tepkisini ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ankara-valiliginden-orman-yanginlarina-karsi-yeni-tedbir-ates-yakmak-yasak-1107682295.html
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Site yönetiminden gelen mesaj şaşırttı: 'Erkeklere şort giymek yasaklandı'
Batman'daki bir site yönetiminin gelen şikayetler üzerine site içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasını yasakladığı öne sürüldü. Karar tepkiyle karşılanırken, sosyal medyada da gündem oldu.
Batman'da bulunan bir sitede yönetimin site içi ortak alanlarda erkeklerin şort giymesini yasakladığı öne sürüldü. Türkiye gazetesinin haberine göre WhatsApp grubu üzerinden sakinlere mesajla duyurulduğu belirtilen karar, tartışmalara sebep oldu.
Site yönetimi tarafından sakinlerin yer aldığı WhatsApp grubuna gönderilen duyuruda, kararın vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine alındığı vurgulandı. Yönetimin paylaştığı maddeler arasında site yerleşkesi içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasına izin verilmeyeceği net bir dille ifade edildi.
Yasağın duyurulmasının ardından site sakinleri arasında farklı görüşler de öne çıktı.
Bazı sakinler toplu hayat alanlarında ortak kuralların konulabileceğini savunarak yönetime destek verirken, bir kısım sakin ise kişisel kıyafet tercihlerine müdahale edildiğini belirterek karara tepki gösterdi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı alınan kararın kişisel hayata müdahale olduğunu belirterek tepkisini ortaya koydu.