https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ankara-valiliginden-orman-yanginlarina-karsi-yeni-tedbir-ates-yakmak-yasak-1107682295.html

Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına karşı yeni tedbir: Ateş yakmak yasak

Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına karşı yeni tedbir: Ateş yakmak yasak

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle daha önce 30 Eylül 2026'ya kadar uygulanacağı duyurulan ormanlık alanlara giriş yasağı ile önleyici... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T12:35+0300

2026-07-31T12:35+0300

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Ankara Valiliği, il genelinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile mevcut önleyici tedbirlerin süresinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşulları ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığı belirtildi.Ateş yakılması tamamen yasaklandıValilik, ilave tedbirler kapsamında orman bitişiğindeki zirai araziler, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda, her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmasının ve ateşe neden olabilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.Açıklamada, il genelinde meydana gelen yangınların büyük bölümünün, ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ ve bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşlerden kaynaklandığı ifade edildi.Kırsal alanlarda denetimler artırılacakValilik açıklamasına göre, yangın riski taşıyan kırsal alanlar ile orman bitişikleri, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından kesintisiz gözetim altında tutulacak.Ayrıca muhtarlıklar, sorumluluk alanlarında ateş yakan kişileri takip ederek tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirecek.Kurallara uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacakValilik, alınan yasak ve tedbirlere uymayan kişiler hakkında adli ve idari işlemlerin derhal başlatılacağını bildirdi.Açıklamada ayrıca, meydana gelebilecek zararlar ile idari masrafların sorumlularından tahsil edileceği vurgulandı.Kurumlara koordinasyon çağrısıAnkara Valiliği, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sanayi kuruluşlarının sorumluluk alanlarında gerekli tedbirleri almasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/balikesir-gomec-orman-yangininda-2-tutuklama-yanginin-cikis-sebebi-belli-oldu-1107681840.html

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