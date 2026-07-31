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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ankara-valiliginden-orman-yanginlarina-karsi-yeni-tedbir-ates-yakmak-yasak-1107682295.html
Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına karşı yeni tedbir: Ateş yakmak yasak
Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına karşı yeni tedbir: Ateş yakmak yasak
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle daha önce 30 Eylül 2026'ya kadar uygulanacağı duyurulan ormanlık alanlara giriş yasağı ile önleyici... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Valiliği, il genelinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile mevcut önleyici tedbirlerin süresinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşulları ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığı belirtildi.Ateş yakılması tamamen yasaklandıValilik, ilave tedbirler kapsamında orman bitişiğindeki zirai araziler, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda, her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmasının ve ateşe neden olabilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.Açıklamada, il genelinde meydana gelen yangınların büyük bölümünün, ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ ve bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşlerden kaynaklandığı ifade edildi.Kırsal alanlarda denetimler artırılacakValilik açıklamasına göre, yangın riski taşıyan kırsal alanlar ile orman bitişikleri, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından kesintisiz gözetim altında tutulacak.Ayrıca muhtarlıklar, sorumluluk alanlarında ateş yakan kişileri takip ederek tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirecek.Kurallara uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacakValilik, alınan yasak ve tedbirlere uymayan kişiler hakkında adli ve idari işlemlerin derhal başlatılacağını bildirdi.Açıklamada ayrıca, meydana gelebilecek zararlar ile idari masrafların sorumlularından tahsil edileceği vurgulandı.Kurumlara koordinasyon çağrısıAnkara Valiliği, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sanayi kuruluşlarının sorumluluk alanlarında gerekli tedbirleri almasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/balikesir-gomec-orman-yangininda-2-tutuklama-yanginin-cikis-sebebi-belli-oldu-1107681840.html
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ankara, ankara valiliği, orman yangını

Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına karşı yeni tedbir: Ateş yakmak yasak

12:35 31.07.2026
© AAAnkara orman
Ankara orman - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
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Ankara Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle daha önce 30 Eylül 2026'ya kadar uygulanacağı duyurulan ormanlık alanlara giriş yasağı ile önleyici tedbirlerin süresini 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzattı. Valilik, orman bitişiğindeki tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda ateş yakılmasını da yasakladı
Ankara Valiliği, il genelinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile mevcut önleyici tedbirlerin süresinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşulları ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığı belirtildi.

Ateş yakılması tamamen yasaklandı

Valilik, ilave tedbirler kapsamında orman bitişiğindeki zirai araziler, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda, her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmasının ve ateşe neden olabilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, il genelinde meydana gelen yangınların büyük bölümünün, ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ ve bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Kırsal alanlarda denetimler artırılacak

Valilik açıklamasına göre, yangın riski taşıyan kırsal alanlar ile orman bitişikleri, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından kesintisiz gözetim altında tutulacak.
Ayrıca muhtarlıklar, sorumluluk alanlarında ateş yakan kişileri takip ederek tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Kurallara uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacak

Valilik, alınan yasak ve tedbirlere uymayan kişiler hakkında adli ve idari işlemlerin derhal başlatılacağını bildirdi.
Açıklamada ayrıca, meydana gelebilecek zararlar ile idari masrafların sorumlularından tahsil edileceği vurgulandı.

Kurumlara koordinasyon çağrısı

Ankara Valiliği, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sanayi kuruluşlarının sorumluluk alanlarında gerekli tedbirleri almasını istedi.
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