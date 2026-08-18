https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/seda-sayan-deli-miyim-ben-diyerek-itiraf-etti-sosyal-medyada-gundem-oldu--1108073496.html
Seda Sayan 'deli miyim ben' diyerek itiraf etti: Sosyal medyada gündem oldu
Seda Sayan 'deli miyim ben' diyerek itiraf etti: Sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, katıldığı bir programda 'çakma çanta kullanıyorum' itirafı sosyal medyada gündem oldu. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T11:49+0300
2026-08-18T11:49+0300
2026-08-18T11:49+0300
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seda sayan
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Seda Sayan'ın katıldığı bir programda 'çakma çanta' kullandığı itirafı gündem oldu. Sayan, "Ben çakma da kullanıyorum. Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum" derken sosyal medyada bazı kullanıcılar ünlü ismi haklı bulurken bazıları da eleştirdi. 10 bin Euro vermeyin Lüks çanta fiyatlarının yüksekliğini eleştiren Sayan, çakma ürün kullanmaktan çekinmediğini belirtti. Sayan, "5 bin, 10 bin Euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum" dedi. Seda Sayan, ayrıca sahte çantaları da markaların ürettiğini iddia etti. Sayan, yüksek fiyatlar ödemek yerine çakma ürünleri tercih ettiğini açıkça söyledi. Paris'te yaşadığı bir anısını da paylaşan Sayan, kullandığı çantanın fermuarıyla ilgili yaşadığı olayı anlattı. Ünlü şarkıcı, "Adamlar bile sahte olduğunu anlamadı. Uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı, bir saat uğraştı adam, verdi tekrar" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/seda-sayan-haluk-leventi-cok-onceden-tanidigim-icin-bana-guven-vermiyordu-1107595601.html
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seda sayan
Seda Sayan 'deli miyim ben' diyerek itiraf etti: Sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, katıldığı bir programda 'çakma çanta kullanıyorum' itirafı sosyal medyada gündem oldu.
Seda Sayan'ın katıldığı bir programda 'çakma çanta' kullandığı itirafı gündem oldu. Sayan, "Ben çakma da kullanıyorum. Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum" derken sosyal medyada bazı kullanıcılar ünlü ismi haklı bulurken bazıları da eleştirdi.
Lüks çanta fiyatlarının yüksekliğini eleştiren Sayan, çakma ürün kullanmaktan çekinmediğini belirtti. Sayan, "5 bin, 10 bin Euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum" dedi. Seda Sayan, ayrıca sahte çantaları da markaların ürettiğini iddia etti. Sayan, yüksek fiyatlar ödemek yerine çakma ürünleri tercih ettiğini açıkça söyledi. Paris'te yaşadığı bir anısını da paylaşan Sayan, kullandığı çantanın fermuarıyla ilgili yaşadığı olayı anlattı. Ünlü şarkıcı, "Adamlar bile sahte olduğunu anlamadı. Uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı, bir saat uğraştı adam, verdi tekrar" ifadelerini kullandı.