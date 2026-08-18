Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rusyadan-japonyaya-iturup-protestosu-1108074454.html
Rusya'dan Japonya'ya ‘İturup’ protestosu
Rusya'dan Japonya'ya ‘İturup’ protestosu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in İturup Adası ziyaretine tepki gösteren Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Muto'ya protesto notası verildiğini... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T12:20+0300
2026-08-18T12:21+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
japonya
güney kuril adaları
mihail galuzin
toshimitsu motegi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108074244_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_9abdb0bce576543c777f2213a27d548e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İturup Adası'na yaptığı ziyaretin ardından Tokyo yönetiminden gelen açıklamalara tepki göstererek Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto’ya protesto notası verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto'nun Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'in, Devlet Başkanı Putin'in İturup Adası'nı ziyaretine ilişkin Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi tarafından yapılan açıklamalara dair diplomatik tepkiyi Büyükelçi Muto'ya ilettiği kaydedildi.‘Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenlik sarsılmaz’Görüşmede, Güney Kuril Adaları üzerindeki Rus egemenliğinin ve yargı yetkisinin sarsılmaz olduğunun vurgulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, Tokyo yönetiminin Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarını sürdürmesi ve Ukrayna'ya destek vermesi bağlamında, Moskova'nın uygun karşı tedbirler alma hakkını saklı tuttuğunun Japon diplomata iletildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/avrupanin-kisa-hazirligi-pahaliya-patladi-gaz-fiyatlari-15-kat-artti-1108072275.html
rusya
japonya
güney kuril adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108074244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8732d7a06d50860bbbb1666a1d392d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, güney kuril adaları, mihail galuzin, toshimitsu motegi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, güney kuril adaları, mihail galuzin, toshimitsu motegi

Rusya'dan Japonya'ya ‘İturup’ protestosu

12:20 18.08.2026 (güncellendi: 12:21 18.08.2026)
© Sputnik / İlya PitalevJaponya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto
Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Sputnik / İlya Pitalev
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in İturup Adası ziyaretine tepki gösteren Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Muto'ya protesto notası verildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İturup Adası'na yaptığı ziyaretin ardından Tokyo yönetiminden gelen açıklamalara tepki göstererek Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto’ya protesto notası verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto'nun Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.
Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'in, Devlet Başkanı Putin'in İturup Adası'nı ziyaretine ilişkin Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi tarafından yapılan açıklamalara dair diplomatik tepkiyi Büyükelçi Muto'ya ilettiği kaydedildi.

‘Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenlik sarsılmaz’

Görüşmede, Güney Kuril Adaları üzerindeki Rus egemenliğinin ve yargı yetkisinin sarsılmaz olduğunun vurgulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bu topraklar, Müttefik Devletler arasındaki ilgili anlaşmalar ve BM Şartı ile sabitlenen 2. Dünya Savaşı sonuçları uyarınca ülkemize geçmiştir. Japon tarafının bu açık gerçeği doğrudan ya da dolaylı olarak sorgulamaya yönelik her türlü girişimi tamamen kabul edilemez ve yasa dışıdır.”
Açıklamada ayrıca, Tokyo yönetiminin Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarını sürdürmesi ve Ukrayna'ya destek vermesi bağlamında, Moskova'nın uygun karşı tedbirler alma hakkını saklı tuttuğunun Japon diplomata iletildiği ifade edildi.
doğalgaz Avrupa - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
EKONOMİ
Avrupa’nın kışa hazırlığı pahalıya patladı: Gaz fiyatları 1.5 kat arttı
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала