https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rusyadan-japonyaya-iturup-protestosu-1108074454.html

Rusya'dan Japonya'ya ‘İturup’ protestosu

Rusya'dan Japonya'ya ‘İturup’ protestosu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in İturup Adası ziyaretine tepki gösteren Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Muto'ya protesto notası verildiğini... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T12:20+0300

2026-08-18T12:20+0300

2026-08-18T12:21+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

japonya

güney kuril adaları

mihail galuzin

toshimitsu motegi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İturup Adası'na yaptığı ziyaretin ardından Tokyo yönetiminden gelen açıklamalara tepki göstererek Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto’ya protesto notası verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto'nun Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'in, Devlet Başkanı Putin'in İturup Adası'nı ziyaretine ilişkin Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi tarafından yapılan açıklamalara dair diplomatik tepkiyi Büyükelçi Muto'ya ilettiği kaydedildi.‘Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenlik sarsılmaz’Görüşmede, Güney Kuril Adaları üzerindeki Rus egemenliğinin ve yargı yetkisinin sarsılmaz olduğunun vurgulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, Tokyo yönetiminin Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarını sürdürmesi ve Ukrayna'ya destek vermesi bağlamında, Moskova'nın uygun karşı tedbirler alma hakkını saklı tuttuğunun Japon diplomata iletildiği ifade edildi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, güney kuril adaları, mihail galuzin, toshimitsu motegi