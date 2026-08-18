https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/avrupanin-kisa-hazirligi-pahaliya-patladi-gaz-fiyatlari-15-kat-artti-1108072275.html
Avrupa’nın kışa hazırlığı pahalıya patladı: Gaz fiyatları 1.5 kat arttı
Avrupa’nın kışa hazırlığı pahalıya patladı: Gaz fiyatları 1.5 kat arttı
Sputnik Türkiye
Avrupa'da yaklaşan ısıtma sezonu öncesinde doğalgaz depolarını doldurma maliyeti belirgin şekilde yükseldi. Borsa verilerine göre, bu yılki hazırlık döneminde... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T11:26+0300
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ekonomi̇
avrupa
doğalgaz
gaz
ortadoğu
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Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF vadeli kontratlarının verilerine göre, 1 Nisan – 14 Ağustos tarihleri arasında ortalama bin metreküp gazın hesaplanan fiyatı 585.3 dolar olarak gerçekleşti.Bu rakam:Tarihi zirvelerin görüldüğü enerji krizi yılı olan 2022'de ortalama fiyatlar bin metreküp başına 1 373.7 dolar seviyesindeydi.Tetikleyici unsur: Ortadoğu'daki gerilimAvrupa piyasalarında gaz maliyetlerinin yeniden tırmanışa geçmesindeki ana etken olarak Ortadoğu'daki çatışmalar ve artan jeopolitik riskler gösteriliyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle Mart ayında ortalama borsa fiyatları bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 60 artarak bin metreküp başına 600 dolar eşiğini aşmıştı.
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avrupa, doğalgaz, gaz, ortadoğu
avrupa, doğalgaz, gaz, ortadoğu
Avrupa’nın kışa hazırlığı pahalıya patladı: Gaz fiyatları 1.5 kat arttı
11:26 18.08.2026 (güncellendi: 11:29 18.08.2026)
Avrupa'da yaklaşan ısıtma sezonu öncesinde doğalgaz depolarını doldurma maliyeti belirgin şekilde yükseldi. Borsa verilerine göre, bu yılki hazırlık döneminde Avrupa’daki gösterge gaz fiyatları, son üç yılın ortalamasına kıyasla yüzde 52 oranında artış gösterdi.
Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF vadeli kontratlarının verilerine göre, 1 Nisan – 14 Ağustos tarihleri arasında ortalama bin metreküp gazın hesaplanan fiyatı 585.3 dolar olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.2
artışa,
2023–2025 döneminin ortalamasına kıyasla yüzde 52
oranında yükselişe işaret ediyor.
Tarihi zirvelerin görüldüğü enerji krizi yılı olan 2022'de ortalama fiyatlar bin metreküp başına 1 373.7 dolar seviyesindeydi.
Tetikleyici unsur: Ortadoğu'daki gerilim
Avrupa piyasalarında gaz maliyetlerinin yeniden tırmanışa geçmesindeki ana etken olarak Ortadoğu'daki çatışmalar ve artan jeopolitik riskler gösteriliyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle Mart ayında ortalama borsa fiyatları bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 60 artarak bin metreküp başına 600 dolar eşiğini aşmıştı.