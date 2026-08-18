https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/avrupanin-kisa-hazirligi-pahaliya-patladi-gaz-fiyatlari-15-kat-artti-1108072275.html

Avrupa’nın kışa hazırlığı pahalıya patladı: Gaz fiyatları 1.5 kat arttı

Avrupa’nın kışa hazırlığı pahalıya patladı: Gaz fiyatları 1.5 kat arttı

Sputnik Türkiye

Avrupa'da yaklaşan ısıtma sezonu öncesinde doğalgaz depolarını doldurma maliyeti belirgin şekilde yükseldi. Borsa verilerine göre, bu yılki hazırlık döneminde... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T11:26+0300

2026-08-18T11:26+0300

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Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF vadeli kontratlarının verilerine göre, 1 Nisan – 14 Ağustos tarihleri arasında ortalama bin metreküp gazın hesaplanan fiyatı 585.3 dolar olarak gerçekleşti.Bu rakam:Tarihi zirvelerin görüldüğü enerji krizi yılı olan 2022'de ortalama fiyatlar bin metreküp başına 1 373.7 dolar seviyesindeydi.Tetikleyici unsur: Ortadoğu'daki gerilimAvrupa piyasalarında gaz maliyetlerinin yeniden tırmanışa geçmesindeki ana etken olarak Ortadoğu'daki çatışmalar ve artan jeopolitik riskler gösteriliyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle Mart ayında ortalama borsa fiyatları bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 60 artarak bin metreküp başına 600 dolar eşiğini aşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/iran-disisleri-bakani-arakci-mutabakatin-uygulanmasinin-onundeki-en-buyuk-engel-israil-1108071328.html

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avrupa, doğalgaz, gaz, ortadoğu