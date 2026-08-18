https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rusya-kiev-uaea-baskani-grossinin-zaporojye-ngs-ziyaretini-saldiri-tehditleriyle-engelledi-1108080306.html

Rusya: Kiev, UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye NGS ziyaretini saldırı tehditleriyle engelledi

Rusya: Kiev, UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye NGS ziyaretini saldırı tehditleriyle engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Zaporojye Nükleer Gün... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T14:49+0300

2026-08-18T14:49+0300

2026-08-18T14:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rafael grossi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne düzenlemeyi planladığı ziyareti engelleyerek tehlikeli bir adıma daha imza attı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın bu müdahalesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Zaharova, “Ukrayna'nın bir diğer sorumsuz adımı, UAEA Başkanı Rafael Grossi’nin 20-21 Ağustos tarihlerinde Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve nükleer çalışanların şehri Energodar’a yapmayı planladığı ve Ajans Sekreteryası uzmanlarının rotasyonuna denk getirilen ziyaretini engelleme kararı oldu” ifadelerini kullandı.Moskova güvenlik garantisi verdi, Kiev tehdit ettiRus diplomat, ziyaretin tüm detaylarının taraflarca işlendiğini ve Moskova’nın gerekli tüm garantileri sağladığını, ancak Kiev'in Grossi’nin güvenliğini garanti edemeyeceğini belirterek tehdit savurduğunu vurguladı.Bu durumu değerlendiren Zaharova, “Bu olayı Kiev rejiminin yeni bir öz ifşası olarak değerlendiriyoruz. En büyük uluslararası kuruluşlardan birinin yönetimine yönelik suç niyetlerini gizlemiyorlar ve kendisini fiilen bir hedef haline getiriyorlar” dedi.Batı'nın desteği Kiev'i sorumsuz maceralara itiyorBatılı ülkelerin desteğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni yeni ve çok daha sorumsuz maceralara teşvik ettiğini ve nükleer güvenlik tehditleri yarattığını vurgulayan Zaharova, UAEA’ya çağrıda bulunarak nükleer santrale yönelik tehditlerin bizzat Ukrayna’dan kaynaklandığının kabul edilmesini istedi.Dinyeper Nehrinin sol kıyısında, Energodar şehri yakınlarında yer alan Zaporojye Nükleer Santrali, altı adet bir gigavatlık güç bloğuyla Avrupa’nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Ekim 2022’de Rus uzmanların yönetimine geçen santralde üretim Eylül 2022’de durdurulmuş, Nisan 2024’ten itibaren de tüm bloklar soğuk durdurma moduna alınmıştı.Moskova yönetimi daha önce de defalarca yaptığı açıklamalarda, nükleer santral ve çalışanları için gerçek tehdit kaynağının, santral altyapısına ve Energodar şehrine neredeyse her gün saldıran Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sorumsuz eylemleri olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/misirdan-nukleer-santral-iddialarina-yalanlama-siyasi-amacli-ve-gercek-disi-1108079780.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri