https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/misirdan-nukleer-santral-iddialarina-yalanlama-siyasi-amacli-ve-gercek-disi-1108079780.html
Mısır’dan nükleer santral iddialarına yalanlama: ‘Siyasi amaçlı ve gerçek dışı’
Mısır’dan nükleer santral iddialarına yalanlama: ‘Siyasi amaçlı ve gerçek dışı’
Sputnik Türkiye
Mısır Atom Santralleri Kurumu (NPPA) ve Rus devlet şirketi Rosatom, El-Dabaa Nükleer Güç Santrali projesinde güvenlik ihlalleri yapıldığına dair Politico'da... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T14:27+0300
2026-08-18T14:27+0300
2026-08-18T14:29+0300
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mısır
rusya
rosatom
politico
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer güç santrali
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Politico'nun, Mısır'ın Rosatom'a projede ciddi kusurlar ve güvenlik ihlalleri bulunduğu gerekçesiyle mektup gönderdiğine dair haberi, Mısır ve Rus makamları tarafından yalanlandı. Mısır Atom Santralleri Kurumu (NPPA), iddiaların projenin gerçek durumunu yansıtmadığını ve yayın organının teknik süreçleri yanlış yorumlayarak olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.NPPA, devasa teknolojik projelerin inşaat sürecinde teknik aksaklıkların veya uygunsuzlukların tespit edilip düzeltilmesinin standart bir uygulama olduğunu vurguladı. Ulusal düzenleyici kurum ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde yürütülen çalışmalarda, gerekli testler ve teknik düzeltmeler tamamlanmadan hiçbir inşaat aşamasının onaylanmadığı ifade edildi.Rosatom da projenin Rusya ile Mısır arasındaki hükümetler arası anlaşmalar ve EPC sözleşmesi doğrultusunda, kesintisiz bir denetim mekanizmasıyla takvime uygun şekilde ilerlediğini bildirdi.El-Dabaa NGS projesinin öne çıkan güvenlik standartları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynaya-ait-bir-savas-ucagi-dusuruldu-donbassta-iki-koyun-kontrolu-rusyaya-gecti-1108077123.html
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mısır, rusya, rosatom, politico, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer güç santrali
mısır, rusya, rosatom, politico, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer güç santrali
Mısır’dan nükleer santral iddialarına yalanlama: ‘Siyasi amaçlı ve gerçek dışı’
14:27 18.08.2026 (güncellendi: 14:29 18.08.2026)
Mısır Atom Santralleri Kurumu (NPPA) ve Rus devlet şirketi Rosatom, El-Dabaa Nükleer Güç Santrali projesinde güvenlik ihlalleri yapıldığına dair Politico'da yer alan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, haberin teknik gerçeklerden uzak ve siyasi hedefler doğrultusunda hazırlandığı vurgulandı.
Politico'nun, Mısır'ın Rosatom'a projede ciddi kusurlar ve güvenlik ihlalleri bulunduğu gerekçesiyle mektup gönderdiğine dair haberi, Mısır ve Rus makamları tarafından yalanlandı. Mısır Atom Santralleri Kurumu (NPPA), iddiaların projenin gerçek durumunu yansıtmadığını ve yayın organının teknik süreçleri yanlış yorumlayarak olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.
NPPA, devasa teknolojik projelerin inşaat sürecinde teknik aksaklıkların veya uygunsuzlukların tespit edilip düzeltilmesinin standart bir uygulama olduğunu vurguladı. Ulusal düzenleyici kurum ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde yürütülen çalışmalarda, gerekli testler ve teknik düzeltmeler tamamlanmadan hiçbir inşaat aşamasının onaylanmadığı ifade edildi.
Rosatom da projenin Rusya ile Mısır arasındaki hükümetler arası anlaşmalar ve EPC sözleşmesi doğrultusunda, kesintisiz bir denetim mekanizmasıyla takvime uygun şekilde ilerlediğini bildirdi.
El-Dabaa NGS projesinin öne çıkan güvenlik standartları:
Üst düzey teknoloji:
Santral, 3+ nesil teknoloji ve en yüksek küresel nükleer güvenlik standartlarıyla tasarlandı.
Katmanlı savunma ve pasif güvenlik:
İki kademeli koruma kabuğu ve kor erime tutucusu ile donatılan reaktörler, dış elektrik beslemesine ihtiyaç duymadan yer çekimi gibi doğal fiziksel süreçlerle çalışabilen güvenlik sistemlerine sahip.
Doğal afet dayanıklılığı:
Proje; deprem, tsunami ve kasırga gibi aşırı doğa olayları riskleri hesaplanarak inşa ediliyor.
Sıkı denetim ve kontrol:
Yaklaşık 25 bin uzmanın görev aldığı projede tüm süreçler, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu ile UAEA'nın bağımsız ve sürekli denetimi altında.