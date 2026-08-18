https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/misirdan-nukleer-santral-iddialarina-yalanlama-siyasi-amacli-ve-gercek-disi-1108079780.html

Mısır’dan nükleer santral iddialarına yalanlama: ‘Siyasi amaçlı ve gerçek dışı’

Mısır’dan nükleer santral iddialarına yalanlama: ‘Siyasi amaçlı ve gerçek dışı’

Sputnik Türkiye

Mısır Atom Santralleri Kurumu (NPPA) ve Rus devlet şirketi Rosatom, El-Dabaa Nükleer Güç Santrali projesinde güvenlik ihlalleri yapıldığına dair Politico'da... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T14:27+0300

2026-08-18T14:27+0300

2026-08-18T14:29+0300

dünya

mısır

rusya

rosatom

politico

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

nükleer güç santrali

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Politico'nun, Mısır'ın Rosatom'a projede ciddi kusurlar ve güvenlik ihlalleri bulunduğu gerekçesiyle mektup gönderdiğine dair haberi, Mısır ve Rus makamları tarafından yalanlandı. Mısır Atom Santralleri Kurumu (NPPA), iddiaların projenin gerçek durumunu yansıtmadığını ve yayın organının teknik süreçleri yanlış yorumlayarak olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.NPPA, devasa teknolojik projelerin inşaat sürecinde teknik aksaklıkların veya uygunsuzlukların tespit edilip düzeltilmesinin standart bir uygulama olduğunu vurguladı. Ulusal düzenleyici kurum ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde yürütülen çalışmalarda, gerekli testler ve teknik düzeltmeler tamamlanmadan hiçbir inşaat aşamasının onaylanmadığı ifade edildi.Rosatom da projenin Rusya ile Mısır arasındaki hükümetler arası anlaşmalar ve EPC sözleşmesi doğrultusunda, kesintisiz bir denetim mekanizmasıyla takvime uygun şekilde ilerlediğini bildirdi.El-Dabaa NGS projesinin öne çıkan güvenlik standartları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynaya-ait-bir-savas-ucagi-dusuruldu-donbassta-iki-koyun-kontrolu-rusyaya-gecti-1108077123.html

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mısır, rusya, rosatom, politico, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer güç santrali