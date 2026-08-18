https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rus-disisleri-abdnin-japonya-buyukelcisinin-aciklamalari-japon-intikamci-egilimini-tesvik-ediyor-1108086174.html
Rus Dışişleri: Rusya'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliği ve yargı yetkisi şüphe götürmez
Rus Dışişleri: Rusya'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliği ve yargı yetkisi şüphe götürmez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliğinin ve yargı yetkisinin şüphe götürmediğini belirtti. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliğinin ve yargı yetkisinin şüphe götürmediğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Güney Kuril Adaları'nın, ABD de dahil olmak üzere Müttefik Güçler arasındaki anlaşmalar ve BM Şartı'nda belirtildiği gibi ülkemize devrolduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.Zaharova ayrıca, ABD'nin Japonya Büyükelçisi'nin Tokyo'nun adalar üzerindeki egemenliğinin tanınması yönündeki açıklamalarının Japon intikamcı eğilimini ve militarizmini teşvik ettiğine dikkat çekti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta ilk kez Iturup Adası'nı ziyaret etti. Ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçi Nikolay Nozdrev'i çağırarak protestoda bulundu, Başbakan Sanae Takaichi ise ziyareti 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek adanın 'esas olarak Japonlara ait' olduğunu belirtti.Rusya ve Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir barış anlaşması imzalanamadı. 1956 yılında imzalanan Ortak Deklarasyon’da, Moskova’nın Habomai ve Şikotan adalarını barış anlaşmasının ardından Japonya’ya devretmeyi değerlendireceği belirtilmişti. Ancak Kunashir ve Iturup adalarının statüsü tartışmaya dahil edilmedi. Japonya, tüm adalara yönelik taleplerini sürdürürken, müzakereler sonuçsuz kaldı.Moskova, bu adaların Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası kazandığı topraklar olduğunu ve Rusya’nın bu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurguluyor.2022’de Japonya’nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulaması sonrası, Moskova barış anlaşması müzakerelerinden çekildiğini duyurmuştu. Ayrıca, Japon vatandaşlarının Güney Kuril Adaları’na vizesiz seyahat hakkı iptal edilmiş ve ortak ekonomik faaliyetler durdurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusyadan-japonyaya-kuril-adalari-tepkisi-rus-topragi-olarak-kalmaya-devam-edecek-1107982162.html
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Rus Dışişleri: Rusya'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliği ve yargı yetkisi şüphe götürmez
20:00 18.08.2026 (güncellendi: 20:11 18.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliğinin ve yargı yetkisinin şüphe götürmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliğinin ve yargı yetkisinin şüphe götürmediğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Güney Kuril Adaları'nın, ABD de dahil olmak üzere Müttefik Güçler arasındaki anlaşmalar ve BM Şartı'nda belirtildiği gibi ülkemize devrolduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.
Zaharova ayrıca, ABD'nin Japonya Büyükelçisi'nin Tokyo'nun adalar üzerindeki egemenliğinin tanınması yönündeki açıklamalarının Japon intikamcı eğilimini ve militarizmini teşvik ettiğine dikkat çekti.
Amerikalı diplomat şimdi bu tür açıklamalarla aslında Japon intikamcı ve revizyonist eğilimlerini teşvik ediyor ve bu, Japonya'nın neredeyse tüm komşuları arasında giderek artan bir endişeye yol açıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta ilk kez Iturup Adası'nı ziyaret etti. Ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçi Nikolay Nozdrev'i çağırarak protestoda bulundu, Başbakan Sanae Takaichi ise ziyareti 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek adanın 'esas olarak Japonlara ait' olduğunu belirtti.
Rusya ve Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir barış anlaşması imzalanamadı. 1956 yılında imzalanan Ortak Deklarasyon’da, Moskova’nın Habomai ve Şikotan adalarını barış anlaşmasının ardından Japonya’ya devretmeyi değerlendireceği belirtilmişti. Ancak Kunashir ve Iturup adalarının statüsü tartışmaya dahil edilmedi. Japonya, tüm adalara yönelik taleplerini sürdürürken, müzakereler sonuçsuz kaldı.
Moskova, bu adaların Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası kazandığı topraklar olduğunu ve Rusya’nın bu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurguluyor.
2022’de Japonya’nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulaması sonrası, Moskova barış anlaşması müzakerelerinden çekildiğini duyurmuştu. Ayrıca, Japon vatandaşlarının Güney Kuril Adaları’na vizesiz seyahat hakkı iptal edilmiş ve ortak ekonomik faaliyetler durdurulmuştu.