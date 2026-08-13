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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusyadan-japonyaya-kuril-adalari-tepkisi-rus-topragi-olarak-kalmaya-devam-edecek-1107982162.html
Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları tepkisi: "Rus toprağı olarak kalmaya devam edecek'
Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları tepkisi: "Rus toprağı olarak kalmaya devam edecek'
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Gruşko, Kuril Adaları ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Putin'in ziyareti sonrası Japonya'nın tepkisine yanıt veren Gruşko, bölgenin... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T14:54+0300
2026-08-13T14:54+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İturup Adası'nı ziyaret etmesinden Japonya'da duyulan memnuniyetsizliği 'Tokyo'nun ziyarete gösterdiği tipik bir tepki' olarak niteledi.4. Arktik Bölgeler Forumu'nda açıklamalarda bulunan Gruşko, Devlet Başkanı Putin'in Kuril Adaları'na ilk ziyaretinin ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Nikolay Nozdrev'i bakanlığa çağırmasını ve protesto notası vermesini değerlendirdi.'Japon tarafının sessiz kaldığı bir durum hatırlamıyorum'Japon tarafının, Rus yetkililerin adalara yaptığı ziyaretleri cevapsız bıraktığı bir durum hatırlamadığını kaydeden Gruşko, "Bu diplomatik hareketlilik hiçbir sonuca varmayacak. Rus toprakları, uluslararası hukuka ve 2. Dünya Savaşı'nın sonunda alınan kararlara tam uygun olarak Rus toprağı olarak kalacak" dedi.'Türkiye'den resmi bir teklif almadık'Gruşko, Ukrayna'daki çatışmanın tarafları için Karadeniz'de askeri faaliyetlerin durdurulması (moratoryum) yönünde Türkiye'den kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını açıkladı.Türkiye'den Karadeniz'de askeri eylemlere yönelik bir moratoryum teklifi gelmediğini ve son dönemde ateşkes çağrılarının sıklaştığını belirten Rus diplomat, "Son zamanlarda çeşitli türlerde moratoryumlar ve ateşkesler hakkında birçok çağrı duyuyoruz. Bu fikirler farklı kanallardan dile getiriliyor. Ancak biz hiçbir resmi teklif almadık" ifadelerini kullandı.Askeri durumu hafifletmeye yönelik geçici çözümlere karşı Moskova'nın tutumunun son derece net olduğunu hatırlatan Gruşko, kalıcı barışın sağlanabilmesi için gereken şartlara dikkat çekti. Gruşko, "Askeri durumu yumuşatmaya yönelik sözde palyatif yöntemlere ilişkin tutumumuz iyi bilinmektedir. Çatışmanın ortaya çıkmasındaki temel nedenler ortadan kaldırılmadan hiçbir barış sağlanamaz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tarihi-ziyaret-rusya-devlet-baskani-putin-ilk-kez-kuril-adalarina-gitti-1107965892.html
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türkiye, aleksandr gruşko, rusya, ukrayna, karadeniz, japonya, kuril, i̇turup, vladimir putin
türkiye, aleksandr gruşko, rusya, ukrayna, karadeniz, japonya, kuril, i̇turup, vladimir putin

Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları tepkisi: "Rus toprağı olarak kalmaya devam edecek'

14:54 13.08.2026
© Ruptly . Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Ruptly . Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rus diplomat Gruşko, Kuril Adaları ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Putin'in ziyareti sonrası Japonya'nın tepkisine yanıt veren Gruşko, bölgenin Rus toprağı olarak kalmaya devam edeceğini belirtirken, Türkiye'dern Ukrayna konusunda bir teklif gelmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İturup Adası'nı ziyaret etmesinden Japonya'da duyulan memnuniyetsizliği 'Tokyo'nun ziyarete gösterdiği tipik bir tepki' olarak niteledi.

4. Arktik Bölgeler Forumu'nda açıklamalarda bulunan Gruşko, Devlet Başkanı Putin'in Kuril Adaları'na ilk ziyaretinin ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Nikolay Nozdrev'i bakanlığa çağırmasını ve protesto notası vermesini değerlendirdi.

'Japon tarafının sessiz kaldığı bir durum hatırlamıyorum'

Japon tarafının, Rus yetkililerin adalara yaptığı ziyaretleri cevapsız bıraktığı bir durum hatırlamadığını kaydeden Gruşko, "Bu diplomatik hareketlilik hiçbir sonuca varmayacak. Rus toprakları, uluslararası hukuka ve 2. Dünya Savaşı'nın sonunda alınan kararlara tam uygun olarak Rus toprağı olarak kalacak" dedi.

'Türkiye'den resmi bir teklif almadık'

Gruşko, Ukrayna'daki çatışmanın tarafları için Karadeniz'de askeri faaliyetlerin durdurulması (moratoryum) yönünde Türkiye'den kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını açıkladı.

Türkiye'den Karadeniz'de askeri eylemlere yönelik bir moratoryum teklifi gelmediğini ve son dönemde ateşkes çağrılarının sıklaştığını belirten Rus diplomat, "Son zamanlarda çeşitli türlerde moratoryumlar ve ateşkesler hakkında birçok çağrı duyuyoruz. Bu fikirler farklı kanallardan dile getiriliyor. Ancak biz hiçbir resmi teklif almadık" ifadelerini kullandı.

Askeri durumu hafifletmeye yönelik geçici çözümlere karşı Moskova'nın tutumunun son derece net olduğunu hatırlatan Gruşko, kalıcı barışın sağlanabilmesi için gereken şartlara dikkat çekti.

Gruşko, "Askeri durumu yumuşatmaya yönelik sözde palyatif yöntemlere ilişkin tutumumuz iyi bilinmektedir. Çatışmanın ortaya çıkmasındaki temel nedenler ortadan kaldırılmadan hiçbir barış sağlanamaz" şeklinde konuştu.
putin kuril - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
DÜNYA
Tarihi ziyaret: Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez Kuril Adaları'na gitti
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