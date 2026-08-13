https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusyadan-japonyaya-kuril-adalari-tepkisi-rus-topragi-olarak-kalmaya-devam-edecek-1107982162.html

Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları tepkisi: "Rus toprağı olarak kalmaya devam edecek'

Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları tepkisi: "Rus toprağı olarak kalmaya devam edecek'

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Gruşko, Kuril Adaları ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Putin'in ziyareti sonrası Japonya'nın tepkisine yanıt veren Gruşko, bölgenin... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T14:54+0300

2026-08-13T14:54+0300

2026-08-13T14:54+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İturup Adası'nı ziyaret etmesinden Japonya'da duyulan memnuniyetsizliği 'Tokyo'nun ziyarete gösterdiği tipik bir tepki' olarak niteledi.4. Arktik Bölgeler Forumu'nda açıklamalarda bulunan Gruşko, Devlet Başkanı Putin'in Kuril Adaları'na ilk ziyaretinin ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Nikolay Nozdrev'i bakanlığa çağırmasını ve protesto notası vermesini değerlendirdi.'Japon tarafının sessiz kaldığı bir durum hatırlamıyorum'Japon tarafının, Rus yetkililerin adalara yaptığı ziyaretleri cevapsız bıraktığı bir durum hatırlamadığını kaydeden Gruşko, "Bu diplomatik hareketlilik hiçbir sonuca varmayacak. Rus toprakları, uluslararası hukuka ve 2. Dünya Savaşı'nın sonunda alınan kararlara tam uygun olarak Rus toprağı olarak kalacak" dedi.'Türkiye'den resmi bir teklif almadık'Gruşko, Ukrayna'daki çatışmanın tarafları için Karadeniz'de askeri faaliyetlerin durdurulması (moratoryum) yönünde Türkiye'den kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını açıkladı.Türkiye'den Karadeniz'de askeri eylemlere yönelik bir moratoryum teklifi gelmediğini ve son dönemde ateşkes çağrılarının sıklaştığını belirten Rus diplomat, "Son zamanlarda çeşitli türlerde moratoryumlar ve ateşkesler hakkında birçok çağrı duyuyoruz. Bu fikirler farklı kanallardan dile getiriliyor. Ancak biz hiçbir resmi teklif almadık" ifadelerini kullandı.Askeri durumu hafifletmeye yönelik geçici çözümlere karşı Moskova'nın tutumunun son derece net olduğunu hatırlatan Gruşko, kalıcı barışın sağlanabilmesi için gereken şartlara dikkat çekti. Gruşko, "Askeri durumu yumuşatmaya yönelik sözde palyatif yöntemlere ilişkin tutumumuz iyi bilinmektedir. Çatışmanın ortaya çıkmasındaki temel nedenler ortadan kaldırılmadan hiçbir barış sağlanamaz" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tarihi-ziyaret-rusya-devlet-baskani-putin-ilk-kez-kuril-adalarina-gitti-1107965892.html

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