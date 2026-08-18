https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-tahliye-karari-1108087761.html

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan televizyon yorumcusu ve gazeteci... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T22:36+0300

2026-08-18T22:36+0300

2026-08-18T22:40+0300

türki̇ye

rasim ozan kütahyalı

adana cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

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'Yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklu bulunan televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Kütahyalı, avukatının itirazı sonucu verilen kararın ardından tahliye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/rasim-ozan-kutahyalinin-cezaevi-degistirildi-1105911510.html

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rasim ozan kütahyalı, adana cumhuriyet başsavcılığı, türkiye