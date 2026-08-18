https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-tahliye-karari-1108087761.html
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan televizyon yorumcusu ve gazeteci... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T22:36+0300
2026-08-18T22:36+0300
2026-08-18T22:40+0300
türki̇ye
rasim ozan kütahyalı
adana cumhuriyet başsavcılığı
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'Yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklu bulunan televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Kütahyalı, avukatının itirazı sonucu verilen kararın ardından tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/rasim-ozan-kutahyalinin-cezaevi-degistirildi-1105911510.html
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rasim ozan kütahyalı, adana cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
rasim ozan kütahyalı, adana cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı
22:36 18.08.2026 (güncellendi: 22:40 18.08.2026)
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi.
'Yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklu bulunan televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Kütahyalı, avukatının itirazı sonucu verilen kararın ardından tahliye edildi.