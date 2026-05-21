Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'nden İstanbul Maltepe Cezaevi'ne nakledildi. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı 18 Mayıs'ta tutuklandı.Tutuklanmasının ardından Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul'a getirildiKütahyalı'nın cezaevi değişti ve İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne getirildi.Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı?Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında açıklama yapmış ve sürecin tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerlediğine dikkat çekmişti. Kütahyalı'nın para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını ifade eden Gürlek, "İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var." demişti.MASAK raporundaki tespitler ise şöyle:
“Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıca örgütün işleyişini engel olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı eylemlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme vb.), Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan, yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde' rol alan suçtan elde edilen paraların yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu' şeklinde analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır."