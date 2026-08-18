https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/putin-rus-sirketleri-myanmarda-hidrokarbon-uretimi-icin-jeolojik-arama-calismalarina-katilmaya-1108088175.html

Putin: Rus şirketleri Myanmar'da hidrokarbon üretimi için jeolojik arama çalışmalarına katılmaya hazır

Putin: Rus şirketleri Myanmar'da hidrokarbon üretimi için jeolojik arama çalışmalarına katılmaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Rus şirketlerin Myanmar'da hidrokarbon üretimi için jeolojik arama çalışmalarına katılmaya hazır olduklarını belirtti. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T23:03+0300

2026-08-18T23:03+0300

2026-08-18T23:03+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Kremlin'de görüştü.Putin, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rus şirketlerin Myanmar'da, kıta sahanlığı da dahil olmak üzere hidrokarbon üretimi için jeolojik arama çalışmalarına katılarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.Putin, transit sevkiyatlar da dahil olmak üzere Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) Myanmar'a ihracatının organize edilmesi konusunda iyi beklentiler olduğunu belirtti.Rus lider, Rusya ve Myanmar'ın yakın askeri ve askeri-teknik işbirliği kurduğunu dile getirdi.Myanmar liderini 'Rusya'nın dostu' olarak nitelendiren Putin, yakın gelecekte Vladivostok kentinde Myanmar Başkonsolosluğu açılacağı bilgisini verdi, vizesiz giriş düzenlemesi sayesinde iki ülke arasındaki insani bağların geliştiğini vurguladı.Putin, iki ülke arasındaki parasal işlemlerin üçte ikisinin ruble cinsinden yapıldığının altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı, Myanmar'da Rus dizaynı ile bir nükleer santralin inşa edileceğine dikkat çekerek, bunu amiral gemisi projesi olarak nitelendirdi.Putin, Rusya ve Myanmar arasında yaptırımlara karşı bir bildirinin imzalandığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tarihi-ziyaret-rusya-devlet-baskani-putin-ilk-kez-kuril-adalarina-gitti-1107965892.html

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rusya, kremlin, myanmar, vladimir putin, min aung hlaing, görüşme, vladivostok