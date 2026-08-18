Putin: Rus şirketleri Myanmar'da hidrokarbon üretimi için jeolojik arama çalışmalarına katılmaya hazır
© Sputnik / Алексей НикольскийVladimir Putin - Min Aung Hlaing
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya lideri Putin, Rus şirketlerin Myanmar'da hidrokarbon üretimi için jeolojik arama çalışmalarına katılmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Kremlin'de görüştü.
Putin, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rus şirketlerin Myanmar'da, kıta sahanlığı da dahil olmak üzere hidrokarbon üretimi için jeolojik arama çalışmalarına katılarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Enerji, iki ülke arasındaki işbirliğinin kilit alanlarından biridir. Güney Myanmar'da ortak bir enerji santrali ve petrol rafinerisi inşa edilmesi gündemde. Rus şirketleri ayrıca, kıta sahanlığı da dahil olmak üzere hidrokarbon arama ve üretiminde yer almaya hazır.
Putin, transit sevkiyatlar da dahil olmak üzere Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) Myanmar'a ihracatının organize edilmesi konusunda iyi beklentiler olduğunu belirtti.
Rus lider, Rusya ve Myanmar'ın yakın askeri ve askeri-teknik işbirliği kurduğunu dile getirdi.
Rus lider, Rusya ve Myanmar'ın yakın askeri ve askeri-teknik işbirliği kurduğunu dile getirdi.
Myanmar liderini 'Rusya'nın dostu' olarak nitelendiren Putin, yakın gelecekte Vladivostok kentinde Myanmar Başkonsolosluğu açılacağı bilgisini verdi, vizesiz giriş düzenlemesi sayesinde iki ülke arasındaki insani bağların geliştiğini vurguladı.
Putin, iki ülke arasındaki parasal işlemlerin üçte ikisinin ruble cinsinden yapıldığının altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı, Myanmar'da Rus dizaynı ile bir nükleer santralin inşa edileceğine dikkat çekerek, bunu amiral gemisi projesi olarak nitelendirdi.
Putin, Rusya ve Myanmar arasında yaptırımlara karşı bir bildirinin imzalandığını da sözlerine ekledi.
Putin, iki ülke arasındaki parasal işlemlerin üçte ikisinin ruble cinsinden yapıldığının altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı, Myanmar'da Rus dizaynı ile bir nükleer santralin inşa edileceğine dikkat çekerek, bunu amiral gemisi projesi olarak nitelendirdi.
Putin, Rusya ve Myanmar arasında yaptırımlara karşı bir bildirinin imzalandığını da sözlerine ekledi.