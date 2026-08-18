https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ozgur-ozel-melih-merice-yonelik-alcak-saldiriyi-lanetliyorum-1108087348.html
Özgür Özel: Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum
Özgür Özel: Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı lanetledi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T21:56+0300
2026-08-18T21:56+0300
2026-08-18T21:56+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
melih meriç
yeni parti
saldırı
saldırı girişimi
bıçaklı saldırı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada Meriç'e, ailesine ve parti teşkilatına geçmiş olsun dileklerini ileten YENİ Parti lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-melih-meric-bicakli-saldiriya-ugradi-1108086035.html
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özgür özel, melih meriç, yeni parti, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı
özgür özel, melih meriç, yeni parti, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı
Özgür Özel: Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı lanetledi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada Meriç'e, ailesine ve parti teşkilatına geçmiş olsun dileklerini ileten YENİ Parti lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:
Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç’e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum.