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ÖSYM Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı: 10 üniversiteye rektör ataması yapıldı
ÖSYM Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı: 10 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Sputnik Türkiye
Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖSYM Başkanlığı'na Prof. Dr. Ersoy atanırken, çok... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin getirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, yerine Fatma Yiğiter Kara atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.Karar kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'na Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/cerceve-yasa-resmi-gazetede-yayimlandi-1108064649.html
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atama, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ösym, ösym başkanı bayram ali ersoy

ÖSYM Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı: 10 üniversiteye rektör ataması yapıldı

02:39 18.08.2026 (güncellendi: 02:42 18.08.2026)
© AAÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA
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Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖSYM Başkanlığı'na Prof. Dr. Ersoy atanırken, çok sayıda üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, yerine Fatma Yiğiter Kara atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.
Karar kapsamında,
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nedim Sözbir,
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy,
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğ'üne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür,
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Balcı,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz,
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamza Al
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'na Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
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