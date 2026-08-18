https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/osym-baskanligina-yeniden-prof-dr-bayram-ali-ersoy-atandi-10-universiteye-rektor-1108065694.html

ÖSYM Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı: 10 üniversiteye rektör ataması yapıldı

ÖSYM Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı: 10 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Sputnik Türkiye

Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖSYM Başkanlığı'na Prof. Dr. Ersoy atanırken, çok... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T02:39+0300

2026-08-18T02:39+0300

2026-08-18T02:42+0300

türki̇ye

atama

ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

ösym

ösym başkanı bayram ali ersoy

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin getirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, yerine Fatma Yiğiter Kara atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.Karar kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'na Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/cerceve-yasa-resmi-gazetede-yayimlandi-1108064649.html

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atama, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ösym, ösym başkanı bayram ali ersoy