https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/cerceve-yasa-resmi-gazetede-yayimlandi-1108064649.html
Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T00:09+0300
2026-08-18T00:09+0300
2026-08-18T00:09+0300
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milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, son dakika
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, son dakika
Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Ayrıntılar geliyor
Çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.