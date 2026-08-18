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Meteoroloji çok sayıda ilde sağanak yağış bekliyor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji çok sayıda ilde sağanak yağış bekliyor: Bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz, Akdeniz’in iç ve doğu kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’daki... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava dalgası etkili oluyor. Başta Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz olmak üzere pek çok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Yetkililer, ülke genelinde anlık aktif bir meteorolojik uyarı bulunmadığını ancak ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.Sağanak yağış hangi i̇lleri etkileyecek?Son değerlendirmelere göre yağış alacak bölgeler ve çevre iller netleşti. Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzey kesimleri, Hatay'ın kıyıları ve Osmaniye çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.İç ve doğu kesimlerde ise Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel yağışların etkili olması bekleniyor.Sıcaklıklar ve rüzgar durumuHava sıcaklığı değerlerinin ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu genelinde güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Büyükşehirlerde ve bölgelerde güncel havaDenizlerde son durumDenizlerde fırtına beklenmezken görüş mesafesinin tüm kıyılarda iyi olduğu bildirildi:
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doğu karadeniz, akdeniz, doğu anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, türkiye
doğu karadeniz, akdeniz, doğu anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, türkiye

Meteoroloji çok sayıda ilde sağanak yağış bekliyor: Bugün hava nasıl olacak?

08:04 18.08.2026 (güncellendi: 08:07 18.08.2026)
© FotoğrafSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Fotoğraf
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz, Akdeniz’in iç ve doğu kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’daki birçok kentte gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava dalgası etkili oluyor. Başta Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz olmak üzere pek çok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Yetkililer, ülke genelinde anlık aktif bir meteorolojik uyarı bulunmadığını ancak ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sağanak yağış hangi i̇lleri etkileyecek?

Son değerlendirmelere göre yağış alacak bölgeler ve çevre iller netleşti. Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzey kesimleri, Hatay'ın kıyıları ve Osmaniye çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
İç ve doğu kesimlerde ise Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel yağışların etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar ve rüzgar durumu

Hava sıcaklığı değerlerinin ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu genelinde güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Büyükşehirlerde ve bölgelerde güncel hava

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 29°C, Bursa 32°C, Çanakkale 32°C, Kırklareli 34°C.
Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu. İzmir 33°C, Denizli 35°C, Manisa 35°C, Uşak 29°C.
İç Anadolu: Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu ve sağanaklı. Ankara 30°C, Eskişehir 33°C, Konya 31°C, Niğde 29°C.
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanaklı. Adana 34°C, Antalya 34°C, Burdur 32°C, Hatay 30°C.
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Tokat, Rize, Trabzon ve Doğu Karadeniz geneli sağanaklı. Trabzon 27°C, Samsun 29°C, Zonguldak 25°C, Bolu 29°C.
Doğu & Güneydoğu Anadolu: Doğu Anadolu'da Malatya, Ardahan ve Erzincan yerel yağışlı; Güneydoğu'da hava az bulutlu ve açık. Diyarbakır 35°C, Gaziantep 33°C, Şanlıurfa 34°C, Erzurum 27°C, Malatya 31°C.

Denizlerde son durum

Denizlerde fırtına beklenmezken görüş mesafesinin tüm kıyılarda iyi olduğu bildirildi:
Karadeniz: Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanaklı; rüzgar 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; dalga boyu 0,5 - 2,0 m.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu; rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 5 kuvvetinde; dalga boyu 0,5 - 1,5 m.
Ege: Az bulutlu; rüzgar 2 ila 5 kuvvetinde; dalga boyu 1,0 - 2,0 m.
Akdeniz: Aralıklı sağanaklı; rüzgar Doğu Akdeniz'de yer yer 6 kuvvetinde; dalga boyu 1,0 - 2,5 m.
Van Gölü: Az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 0,1 - 0,5 m.
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