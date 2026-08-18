https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/meteoroloji-cok-sayida-ilde-saganak-yagis-bekliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1108067369.html

Meteoroloji çok sayıda ilde sağanak yağış bekliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji çok sayıda ilde sağanak yağış bekliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz, Akdeniz’in iç ve doğu kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’daki... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T08:04+0300

2026-08-18T08:04+0300

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doğu karadeniz

akdeniz

doğu anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

türkiye

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava dalgası etkili oluyor. Başta Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz olmak üzere pek çok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Yetkililer, ülke genelinde anlık aktif bir meteorolojik uyarı bulunmadığını ancak ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.Sağanak yağış hangi i̇lleri etkileyecek?Son değerlendirmelere göre yağış alacak bölgeler ve çevre iller netleşti. Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzey kesimleri, Hatay'ın kıyıları ve Osmaniye çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.İç ve doğu kesimlerde ise Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel yağışların etkili olması bekleniyor.Sıcaklıklar ve rüzgar durumuHava sıcaklığı değerlerinin ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu genelinde güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Büyükşehirlerde ve bölgelerde güncel havaDenizlerde son durumDenizlerde fırtına beklenmezken görüş mesafesinin tüm kıyılarda iyi olduğu bildirildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bahceliden-terorsuz-turkiye-icin-kritik-yol-haritasi-gelecek-turk-asirlarinin-mujdesidir-1108066986.html

doğu karadeniz

akdeniz

doğu anadolu

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doğu karadeniz, akdeniz, doğu anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, türkiye