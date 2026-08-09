https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/sosyal-medyada-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1107881515.html

Sosyal medyada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan bir kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle bir kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T20:03+0300

2026-08-09T20:03+0300

2026-08-09T20:04+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanına hakaret

emniyet genel müdürlüğü (egm)

haberler

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir kişinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirlendi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/polise-bicakla-saldirmaya-calisti-kacmaya-calisirken-vuruldu-1107881392.html

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cumhurbaşkanına hakaret, emniyet genel müdürlüğü (egm), haberler