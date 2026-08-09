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Sosyal medyada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan bir kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle bir kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
cumhurbaşkanına hakaret
emniyet genel müdürlüğü (egm)
haberler
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir kişinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirlendi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/polise-bicakla-saldirmaya-calisti-kacmaya-calisirken-vuruldu-1107881392.html
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cumhurbaşkanına hakaret, emniyet genel müdürlüğü (egm), haberler
cumhurbaşkanına hakaret, emniyet genel müdürlüğü (egm), haberler

Sosyal medyada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan bir kişi gözaltına alındı

20:03 09.08.2026 (güncellendi: 20:04 09.08.2026)
© AA / İsmail AslandağSosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle bir kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir kişinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem başlatıldı.
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