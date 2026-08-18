https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kopan-parcadan-kacmak-isterken-yolun-karsisina-gecti-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-kazanin-1108082890.html
Kopan parçadan kaçmak isterken yolun karşısına geçti: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kopan parçadan kaçmak isterken yolun karşısına geçti: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Konya'da kaza yapan otomobilden yola düşen parçaya çarpmamak için manevra yapan sürücü karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Konya Sarayönü ilçesinde meydana gelen olayda, kara yolunda seyir halinde önünde kaza yapan araçtan yola fırlayan parçaya çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yola geçen araç başka bir araçla çarpıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kopan parçadan kaçmak istediMehmet Emin Ş. (36) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kurşunlu Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilden yola fırlayan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Emin Ş'nin aracı, karşı yönden gelen Hüseyin Sami E'nin (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan sürücüler ile araçtaki Mustafa K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Mehmet Emin Ş. ile araçtaki Mustafa K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, manevra yapan otomobilin, karşı yönden gelen araca çarptığı anlar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/sivasta-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali--1108077606.html
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konya, trafik kazası
Kopan parçadan kaçmak isterken yolun karşısına geçti: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:20 18.08.2026 (güncellendi: 16:42 18.08.2026)
Konya'da kaza yapan otomobilden yola düşen parçaya çarpmamak için manevra yapan sürücü karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Konya Sarayönü ilçesinde meydana gelen olayda, kara yolunda seyir halinde önünde kaza yapan araçtan yola fırlayan parçaya çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yola geçen araç başka bir araçla çarpıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kopan parçadan kaçmak istedi
Mehmet Emin Ş. (36) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kurşunlu Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilden yola fırlayan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Emin Ş'nin aracı, karşı yönden gelen Hüseyin Sami E'nin (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücüler ile araçtaki Mustafa K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Mehmet Emin Ş. ile araçtaki Mustafa K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, manevra yapan otomobilin, karşı yönden gelen araca çarptığı anlar yer alıyor.