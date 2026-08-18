https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/katar-hurmuz-bogazinin-acilmasi-abd-iran-muzakerelerinin-yeniden-baslamasini-saglayacak-1108083069.html

Katar: Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak

Katar: Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak

Sputnik Türkiye

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T16:36+0300

2026-08-18T16:36+0300

2026-08-18T16:36+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

hürmüz boğazı

katar

abd

i̇ran

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Katar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın arabulucu olarak önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması olduğunu belirtti.'İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz'Ensari, "İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılması, ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.Katar'ın arabulucu olarak çabalarının bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmeye odaklandığını belirten Ensari, mevcut krizin herkes için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.Ensari, "Bizim Katar ve bölge ülkeleri olarak bir an önce görmek istediğimiz şey, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılmasıdır" dedi.Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaşmaya varılmasının ABD-İran arasındaki diğer müzakereleri de kolaylaştıracağını söyleyen Ensari, Katar'ın önceliğinin gerilimi düşürmek ve tarafları yeniden müzakere masasına getirmek olduğunu kaydetti.Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı konusunda koordinasyon sürüyorBölgesel güvenlik ve Hürmüz Boğazı konusunda Körfez ülkeleri arasında sürekli koordinasyon bulunduğunu belirten Ensari, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarla kolektif şekilde mücadele edilmesi için Körfez ülkeleri liderleri arasındaki koordinasyonun sürdüğünü kaydetti.Ensari, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin eş zamanlı olarak sağlanmasının Katar açısından öncelikli olduğunu belirterek, "Çözüme giden tek yol diplomasiye dönülmesi, ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve müzakerelere dönülmesidir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/trumptan-hurmuz-bogazi-paylasimi-yeni-abd-topragi-1108080831.html

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