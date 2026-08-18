https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/katar-hurmuz-bogazinin-acilmasi-abd-iran-muzakerelerinin-yeniden-baslamasini-saglayacak-1108083069.html
Katar: Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak
Katar: Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak
Sputnik Türkiye
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T16:36+0300
2026-08-18T16:36+0300
2026-08-18T16:36+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
katar
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105208845_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_00596373502a5be84425a066d2ff1a89.jpg
Katar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın arabulucu olarak önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması olduğunu belirtti.'İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz'Ensari, "İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılması, ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.Katar'ın arabulucu olarak çabalarının bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmeye odaklandığını belirten Ensari, mevcut krizin herkes için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.Ensari, "Bizim Katar ve bölge ülkeleri olarak bir an önce görmek istediğimiz şey, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılmasıdır" dedi.Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaşmaya varılmasının ABD-İran arasındaki diğer müzakereleri de kolaylaştıracağını söyleyen Ensari, Katar'ın önceliğinin gerilimi düşürmek ve tarafları yeniden müzakere masasına getirmek olduğunu kaydetti.Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı konusunda koordinasyon sürüyorBölgesel güvenlik ve Hürmüz Boğazı konusunda Körfez ülkeleri arasında sürekli koordinasyon bulunduğunu belirten Ensari, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarla kolektif şekilde mücadele edilmesi için Körfez ülkeleri liderleri arasındaki koordinasyonun sürdüğünü kaydetti.Ensari, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin eş zamanlı olarak sağlanmasının Katar açısından öncelikli olduğunu belirterek, "Çözüme giden tek yol diplomasiye dönülmesi, ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve müzakerelere dönülmesidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/trumptan-hurmuz-bogazi-paylasimi-yeni-abd-topragi-1108080831.html
hürmüz boğazı
katar
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105208845_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_3bdef305181d846c49f4fafae509a409.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, hürmüz boğazı, katar, abd, i̇ran
ortadoğu, hürmüz boğazı, katar, abd, i̇ran
Katar: Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını söyledi. Ensari, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını beklediklerini belirtti.
Katar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın arabulucu olarak önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması olduğunu belirtti.
'İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz'
Ensari, "İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılması, ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Katar'ın arabulucu olarak çabalarının bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmeye odaklandığını belirten Ensari, mevcut krizin herkes için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Ensari, "Bizim Katar ve bölge ülkeleri olarak bir an önce görmek istediğimiz şey, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılmasıdır" dedi.
Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaşmaya varılmasının ABD-İran arasındaki diğer müzakereleri de kolaylaştıracağını söyleyen Ensari, Katar'ın önceliğinin gerilimi düşürmek ve tarafları yeniden müzakere masasına getirmek olduğunu kaydetti.
Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı konusunda koordinasyon sürüyor
Bölgesel güvenlik ve Hürmüz Boğazı konusunda Körfez ülkeleri arasında sürekli koordinasyon bulunduğunu belirten Ensari, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarla kolektif şekilde mücadele edilmesi için Körfez ülkeleri liderleri arasındaki koordinasyonun sürdüğünü kaydetti.
Ensari, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin eş zamanlı olarak sağlanmasının Katar açısından öncelikli olduğunu belirterek, "Çözüme giden tek yol diplomasiye dönülmesi, ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve müzakerelere dönülmesidir" dedi.