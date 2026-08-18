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Karayoluna boya döktü: Ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı, 3 bin lira ceza kesildi
Karayoluna boya döktü: Ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı, 3 bin lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’da Dinar-Çay karayoluna boya döken tırın sürücüsü M.Ö’ye 3 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı. Olayla ilgili... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir tırdan Dinar-Çay karayoluna boya dökülmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Araçları zarar gören sürücülerin şikâyeti üzerine yapılan çalışmada tır sürücüsü M.Ö’ye 3 bin lira para cezası verildi, ehliyetine ise 15 ceza puanı uygulandı.Olayla ilgili Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca adli soruşturma başlatıldı.Araçları zarar gören sürücüler şikâyetçi olduOlay, Dinar-Çay kara yolunda meydana geldi. Karayoluna dökülen boya nedeniyle araçları zarar gören sürücülerin şikâyette bulunmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sonucunda tır sürücüsü M.Ö. hakkında işlem yapıldı.3 bin lira ceza, ehliyete 15 ceza puanıJandarma ekiplerince tır sürücüsü M.Ö’ye 3 bin lira para cezası kesildi.Sürücünün ehliyetine ayrıca 15 ceza puanı uygulandı.Başsavcılıktan soruşturma açıklamasıDinar Cumhuriyet Başsavcılığı, yola boya dökülmesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:"Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır."
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Karayoluna boya döktü: Ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı, 3 bin lira ceza kesildi
Afyonkarahisar’da Dinar-Çay karayoluna boya döken tırın sürücüsü M.Ö’ye 3 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı. Olayla ilgili “çevrenin taksirle kirletilmesi” ve “trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması” suçlarından adli soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir tırdan Dinar-Çay karayoluna boya dökülmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Araçları zarar gören sürücülerin şikâyeti üzerine yapılan çalışmada tır sürücüsü M.Ö’ye 3 bin lira para cezası verildi, ehliyetine ise 15 ceza puanı uygulandı.
Olayla ilgili Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca adli soruşturma başlatıldı.
Araçları zarar gören sürücüler şikâyetçi oldu
Olay, Dinar-Çay kara yolunda meydana geldi. Karayoluna dökülen boya nedeniyle araçları zarar gören sürücülerin şikâyette bulunmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda tır sürücüsü M.Ö. hakkında işlem yapıldı.
3 bin lira ceza, ehliyete 15 ceza puanı
Jandarma ekiplerince tır sürücüsü M.Ö’ye 3 bin lira para cezası kesildi.
Sürücünün ehliyetine ayrıca 15 ceza puanı uygulandı.
Başsavcılıktan soruşturma açıklaması
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, yola boya dökülmesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır."