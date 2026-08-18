https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/400-bin-calisani-yakindan-ilgilendiriyor-emeklilik-icin-yeni-duzenleme-1108076353.html

400 bin çalışanı yakından ilgilendiriyor: Emeklilik için yeni düzenleme

400 bin çalışanı yakından ilgilendiriyor: Emeklilik için yeni düzenleme

Sputnik Türkiye

Nüfus Politikaları Kurulu gündemine gelen düzenlemeyle, yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personele prim telafisi hakkı verilmesi planlanıyor. Düzenleme... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T13:04+0300

2026-08-18T13:04+0300

2026-08-18T13:04+0300

ekonomi̇

emekli

personel

tbmm

meclis

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Sözleşmeli personelin emeklilik primlerini ilgilendiren yeni bir düzenleme için çalışmalar başladı. Nüfus Politikaları Kurulu gündemine gelen düzenlemeyle, ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma uygulamasından yararlanan sözleşmeli personele prim telafisi hakkı tanınması planlanıyor.NTV'nin haberine göre, düzenlemenin yasalaşması halinde sözleşmeli personel, yarı zamanlı çalışma nedeniyle oluşan eksik prim günlerini sonradan ödeme imkanına kavuşacak. Böylece emeklilik için eksik kalan günlerin tamamlanabilmesinin önü açılacak.İlgili bakanlıklar prensipte anlaştıKonu Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine gelirken, ilgili bakanlıkların düzenleme konusunda prensipte anlaştığı belirtildi.Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin kanun teklifine dönüştürülerek TBMM'ye sunulması bekleniyor.Bu nedenle sözleşmeli personele yönelik prim telafisi uygulaması henüz yürürlüğe girmiş değil. Düzenlemenin hayata geçebilmesi için Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor.Mevcut uygulamada sözleşmeli personel kapsam dışındaMevcut durumda anne veya baba, yarı zamanlı çalışma hakkını kullandığında çalışmadığı döneme ilişkin primlerini daha sonra ödeyebiliyor.Bu haktan memurlar ve işçiler yararlanabilirken, sözleşmeli personel mevcut uygulamada aynı imkâna sahip değil.Hazırlanan düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesi durumunda sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin primlerini sonradan ödeyebilecek.400 binin üzerinde sözleşmeli personeli ilgilendiriyorÇalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel bulunuyor. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısının ise yaklaşık 22 bin olduğu belirtiliyor.Düzenlemenin yasalaşması durumunda sözleşmeli personelin yarı zamanlı çalıştığı aylardaki eksik çalışma sürelerini borçlanma hakkı doğacak.Prim kaybının telafi edilmesi amaçlanıyorYarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşerken, buna bağlı olarak ödenen prim miktarı da azalıyor.Hazırlanan düzenlemeyle sözleşmeli personelin yarı zamanlı çalışmadan kaynaklanan prim kaybının telafi edilmesi amaçlanıyor.Sözleşmeli personel, düzenlemenin yasalaşması halinde eksik çalışılan sürelere ilişkin primleri sonradan ödeyerek bu süreleri emeklilik hesabına dahil edebilecek.

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emekli, personel, tbmm, meclis