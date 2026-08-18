https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/izmirde-tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-yamaca-carpti-1-olu-8-yarali-1108088049.html

İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs yamaca çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs yamaca çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T22:45+0300

2026-08-18T22:45+0300

2026-08-18T22:45+0300

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kaza sebebi

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Eğridere Mahallesi Pekmezdere mevkisinde tarım işçilerini taşıyan minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı.Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim A. ve minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tire, Ödemiş ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı.Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kerime Özen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Kübra Ç. ve Sahibe K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Kazanın minibüsün freninin tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/sivasta-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali--1108077606.html

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i̇zmir, tire, tire belediye başkanlığı, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası