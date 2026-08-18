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İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs yamaca çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs yamaca çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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kaza sebebi
trafik kazası
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Eğridere Mahallesi Pekmezdere mevkisinde tarım işçilerini taşıyan minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı.Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim A. ve minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tire, Ödemiş ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı.Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kerime Özen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Kübra Ç. ve Sahibe K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Kazanın minibüsün freninin tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/sivasta-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali--1108077606.html
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i̇zmir
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i̇zmir, tire, tire belediye başkanlığı, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası
i̇zmir, tire, tire belediye başkanlığı, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası

İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs yamaca çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

22:45 18.08.2026
© AA / İzmir Jandarma Komutanlığıİzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yol kenarındaki toprak yamaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yol kenarındaki toprak yamaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA / İzmir Jandarma Komutanlığı
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İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Eğridere Mahallesi Pekmezdere mevkisinde tarım işçilerini taşıyan minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim A. ve minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tire, Ödemiş ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı.
Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kerime Özen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Kübra Ç. ve Sahibe K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın minibüsün freninin tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
TÜRKİYE
Sivas'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı
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