https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/istanbula-yeni-metro-geliyor-umraniye-kavacik-ve-beykoza-hatti-bakanlik-yapacak-1108067880.html
İstanbul'a yeni metro geliyor: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'a hattı bakanlık yapacak
İstanbul'a yeni metro geliyor: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'a hattı bakanlık yapacak
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İstanbul Anadolu Yakası'nda trafiği rahatlatacak Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının yapımını Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ulaştırma ve Altyapı... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T08:41+0300
2026-08-18T08:41+0300
2026-08-18T08:41+0300
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İstanbul trafiğine nefes aldıracak yeni raylı sistem hamlesinde önemli bir idari adım atıldı. İstanbul Anadolu Yakası'nın en işlek güzergâhlarından birini oluşturacak Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattı projesinin yapım yetkisi, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11628 sayılı karar doğrultusunda, şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin devrine yönelik mevzuata yeni bir hüküm eklendi. Yapılan düzenleme sayesinde hattın etüt ve projelendirmesinden ihale sürecine, tünel kazılarından ray montajına kadar tüm inşaat aşamaları doğrudan merkezi idare denetiminde hayata geçirilecek.Bürokratik süreçler hızlanacak, hat i̇şletmeciye teslim edilecekProjenin bakanlık sorumluluğuna geçmesiyle birlikte, planlama ve yapım safhalarındaki bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve çalışmaların hız kesmeden tamamlanması hedefleniyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından altyapı ve üstyapı işleri anahtar teslim eksiksiz tamamlandıktan sonra, hizmete hazır hale getirilen yeni metro hattı yolcu taşımacılığı amacıyla yetkili işletmeci kuruma devredilecek.Güzergâh ve durak detayları yakında açıklanacakİş merkezleri ile yoğun nüfuslu yerleşim alanlarını entegre edecek olan hattın; kara yolu araç trafiğini ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu kayda değer oranda azaltması bekleniyor.Metro hattının durak noktaları, kesin güzergâhı ve inşaat takvimine ilişkin teknik ayrıntılar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. İhale etabının tamamlanmasının hemen ardından sahada ilk kazma vurularak fiziki çalışmalara başlanacak.
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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, ümraniye, kavacık, beykoz, metro, haberler, türkiye
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, ümraniye, kavacık, beykoz, metro, haberler, türkiye
İstanbul'a yeni metro geliyor: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'a hattı bakanlık yapacak
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafiği rahatlatacak Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının yapımını Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. İhale, projelendirme ve inşaat süreçleri doğrudan bakanlık koordinasyonunda yürütülecek projenin detayları netleşiyor.
İstanbul trafiğine nefes aldıracak yeni raylı sistem hamlesinde önemli bir idari adım atıldı. İstanbul Anadolu Yakası'nın en işlek güzergâhlarından birini oluşturacak Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattı projesinin yapım yetkisi, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11628 sayılı karar doğrultusunda, şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin devrine yönelik mevzuata yeni bir hüküm eklendi. Yapılan düzenleme sayesinde hattın etüt ve projelendirmesinden ihale sürecine, tünel kazılarından ray montajına kadar tüm inşaat aşamaları doğrudan merkezi idare denetiminde hayata geçirilecek.
Bürokratik süreçler hızlanacak, hat i̇şletmeciye teslim edilecek
Projenin bakanlık sorumluluğuna geçmesiyle birlikte, planlama ve yapım safhalarındaki bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve çalışmaların hız kesmeden tamamlanması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından altyapı ve üstyapı işleri anahtar teslim eksiksiz tamamlandıktan sonra, hizmete hazır hale getirilen yeni metro hattı yolcu taşımacılığı amacıyla yetkili işletmeci kuruma devredilecek.
Güzergâh ve durak detayları yakında açıklanacak
İş merkezleri ile yoğun nüfuslu yerleşim alanlarını entegre edecek olan hattın; kara yolu araç trafiğini ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu kayda değer oranda azaltması bekleniyor.
Metro
hattının durak noktaları
, kesin güzergâhı
ve inşaat takvimi
ne ilişkin teknik ayrıntılar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. İhale etabının tamamlanmasının hemen ardından sahada ilk kazma vurularak fiziki çalışmalara başlanacak.