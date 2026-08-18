https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/istanbul-icin-sicak-hava-alarmi-afrika-ve-basra-dalgasi-etkili-olacak-1108075496.html

AKOM duyurdu: Afrika ve Basra sıcakları İstanbul’da günlerce etkili olacak

AKOM duyurdu: Afrika ve Basra sıcakları İstanbul’da günlerce etkili olacak

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul’un Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Önümüzdeki 7-10 gün boyunca etkili olması beklenen sistemle... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T12:45+0300

2026-08-18T12:45+0300

2026-08-18T12:45+0300

türki̇ye

hava durumu

akom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106739857_0:0:596:335_1920x0_80_0_0_a8916fac60f4e5b301021e5450486682.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kent, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girerken, sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor.AKOM, sıcak hava dalgasının gelecek 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olacağını bildirdi. Hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması ve sıcaklıkların 33-36 derece aralığına kadar yükselmesi öngörülüyor.Afrika ve Basra kökenli sıcak hava etkili olacakAKOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin tamamına yakın bölümünün hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceği belirtildi.Bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul’da sıcaklıklar 35 dereceyi görecekAKOM’un İstanbul hava durumu tahminine göre kentte hafta boyunca beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yargitaydan-ev-sahiplerini-ilgilendiren-karar-pesin-kirada-yeni-donem-1108075136.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, akom