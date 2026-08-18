https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/istanbul-icin-sicak-hava-alarmi-afrika-ve-basra-dalgasi-etkili-olacak-1108075496.html
AKOM duyurdu: Afrika ve Basra sıcakları İstanbul’da günlerce etkili olacak
AKOM duyurdu: Afrika ve Basra sıcakları İstanbul’da günlerce etkili olacak
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AKOM, İstanbul’un Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Önümüzdeki 7-10 gün boyunca etkili olması beklenen sistemle... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kent, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girerken, sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor.AKOM, sıcak hava dalgasının gelecek 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olacağını bildirdi. Hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması ve sıcaklıkların 33-36 derece aralığına kadar yükselmesi öngörülüyor.Afrika ve Basra kökenli sıcak hava etkili olacakAKOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin tamamına yakın bölümünün hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceği belirtildi.Bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul’da sıcaklıklar 35 dereceyi görecekAKOM’un İstanbul hava durumu tahminine göre kentte hafta boyunca beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
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hava durumu, akom
AKOM duyurdu: Afrika ve Basra sıcakları İstanbul’da günlerce etkili olacak
AKOM, İstanbul’un Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Önümüzdeki 7-10 gün boyunca etkili olması beklenen sistemle sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükselmesi, havanın çoğunlukla güneşli geçmesi ve kentte yağış görülmemesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kent, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girerken, sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor.
AKOM, sıcak hava dalgasının gelecek 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olacağını bildirdi. Hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması ve sıcaklıkların 33-36 derece aralığına kadar yükselmesi öngörülüyor.
Afrika ve Basra kökenli sıcak hava etkili olacak
AKOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin tamamına yakın bölümünün hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceği belirtildi.
Bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da sıcaklıklar 35 dereceyi görecek
AKOM’un İstanbul hava durumu tahminine göre kentte hafta boyunca beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
Gün
En düşük
En yüksek
Yarın
22°C
33°C
20 Ağustos Perşembe
23°C
35°C
21 Ağustos Cuma
22°C
31°C
22 Ağustos Cumartesi
22°C
32°C
23 Ağustos Pazar
23°C
33°C
24 Ağustos Pazartesi
23°C
34°C