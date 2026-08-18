Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-yaptirimlar-kaldirilmadan-acilmayacak-1108076061.html
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yaptırımlar kaldırılmadan boğaz açılmayacak
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yaptırımlar kaldırılmadan boğaz açılmayacak
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T12:55+0300
2026-08-18T13:19+0300
dünya
ortadoğu
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/05/1107785786_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_dc1d5d71089045f5eac2a3b960be4811.jpg
İran Meclis Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kalibaf, Mecliste yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mutabakat kapsamında bir süre ablukanın kaldırılması ve ateşkes konusunda elde edilen fırsatın İran'ın ekonomik dayanıklılığını artırmasına ve savunma kapasitesini yeniden yapılandırmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Kalibaf, İran'ın bu süreçten yararlandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rusyadan-japonyaya-iturup-protestosu-1108074454.html
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/05/1107785786_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_de62eb2575154ea9e092239b1e5057a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, yaptırım
ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, yaptırım

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yaptırımlar kaldırılmadan boğaz açılmayacak

12:55 18.08.2026 (güncellendi: 13:19 18.08.2026)
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı (Arşiv)
Hürmüz Boğazı (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© REUTERS Stringer
Abone ol
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan boğazın açılmayacağını söyledi.
İran Meclis Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kalibaf, Mecliste yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kalibaf, "Ablukanın kaldırılması, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması, tüm cephelerde tehdit ve askeri operasyonların sona erdirilmesi ve mutabakatın diğer şartları yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.
Mutabakat kapsamında bir süre ablukanın kaldırılması ve ateşkes konusunda elde edilen fırsatın İran'ın ekonomik dayanıklılığını artırmasına ve savunma kapasitesini yeniden yapılandırmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Kalibaf, İran'ın bu süreçten yararlandığını söyledi.
Kalibaf, "İran İslam Cumhuriyeti, düşmanın eylemleri ve müdahalelerinin boyutuna bağlı olarak ona öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
DÜNYA
Rusya'dan Japonya'ya ‘İturup’ protestosu
12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала