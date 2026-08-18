https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-yaptirimlar-kaldirilmadan-acilmayacak-1108076061.html
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yaptırımlar kaldırılmadan boğaz açılmayacak
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yaptırımlar kaldırılmadan boğaz açılmayacak
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T12:55+0300
2026-08-18T12:55+0300
2026-08-18T13:19+0300
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hürmüz boğazı
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yaptırım
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İran Meclis Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kalibaf, Mecliste yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mutabakat kapsamında bir süre ablukanın kaldırılması ve ateşkes konusunda elde edilen fırsatın İran'ın ekonomik dayanıklılığını artırmasına ve savunma kapasitesini yeniden yapılandırmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Kalibaf, İran'ın bu süreçten yararlandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rusyadan-japonyaya-iturup-protestosu-1108074454.html
hürmüz boğazı
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ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, yaptırım
ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, yaptırım
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yaptırımlar kaldırılmadan boğaz açılmayacak
12:55 18.08.2026 (güncellendi: 13:19 18.08.2026)
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan boğazın açılmayacağını söyledi.
İran Meclis Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kalibaf, Mecliste yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kalibaf
, "Ablukanın kaldırılması, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması, tüm cephelerde tehdit ve askeri operasyonların sona erdirilmesi ve mutabakatın diğer şartları yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak."
dedi.
Mutabakat kapsamında bir süre ablukanın kaldırılması ve ateşkes konusunda elde edilen fırsatın İran'ın ekonomik dayanıklılığını artırmasına ve savunma kapasitesini yeniden yapılandırmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Kalibaf, İran'ın bu süreçten yararlandığını söyledi.
Kalibaf
, "İran İslam Cumhuriyeti, düşmanın eylemleri ve müdahalelerinin boyutuna bağlı olarak ona öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır."
ifadelerini kullandı.