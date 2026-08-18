https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-yaptirimlar-kaldirilmadan-acilmayacak-1108076061.html

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yaptırımlar kaldırılmadan boğaz açılmayacak

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yaptırımlar kaldırılmadan boğaz açılmayacak

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T12:55+0300

2026-08-18T12:55+0300

2026-08-18T13:19+0300

dünya

ortadoğu

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

yaptırım

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İran Meclis Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kalibaf, Mecliste yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mutabakat kapsamında bir süre ablukanın kaldırılması ve ateşkes konusunda elde edilen fırsatın İran'ın ekonomik dayanıklılığını artırmasına ve savunma kapasitesini yeniden yapılandırmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Kalibaf, İran'ın bu süreçten yararlandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rusyadan-japonyaya-iturup-protestosu-1108074454.html

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

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ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, yaptırım