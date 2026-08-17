https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-abd-iranla-mutabakat-zaptini-uzatmak-istemiyor-1108063556.html
Trump: ABD, İran'la mutabakat zaptını uzatmak istemiyor
Trump: ABD, İran'la mutabakat zaptını uzatmak istemiyor
Sputnik Türkiye
: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T22:47+0300
2026-08-17T22:47+0300
2026-08-17T22:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD Başkanı Donald Trump, bugün süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.İran'la nihai bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı sorulan Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunun ABD'nin gerekli gördüğü koşulları karşılamayacağını söyledi:Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar.Trump'tan Umman'a mesajTrump, daha önce Hürmüz Boğazı konusunda "karşılarına çıkması halinde" Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Umman'ın kendileri açısından doğrudan bir sorun oluşturmadığını söyledi.Umman'a yönelik sabrının tükenip tükenmediği sorusuna Trump, "Hayır" yanıtını verirken, ülkenin tutumunu olumlu bulmadığını belirtti. Trump, "Pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum ancak diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz." dedi.Ayrıca Trump Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin bir parçası olması fikrinin harika olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108062132.html
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abd, donald trump, umman, i̇ran, tahran
abd, donald trump, umman, i̇ran, tahran
Trump: ABD, İran'la mutabakat zaptını uzatmak istemiyor
: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.
İran'la nihai bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı sorulan Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunun ABD'nin gerekli gördüğü koşulları karşılamayacağını söyledi:
Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar.
Trump, daha önce Hürmüz Boğazı konusunda "karşılarına çıkması halinde" Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Umman'ın kendileri açısından doğrudan bir sorun oluşturmadığını söyledi.
Umman'a yönelik sabrının tükenip tükenmediği sorusuna Trump, "Hayır" yanıtını verirken, ülkenin tutumunu olumlu bulmadığını belirtti. Trump, "Pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum ancak diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz." dedi.
Ayrıca Trump Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin bir parçası olması fikrinin harika olduğunu söyledi.