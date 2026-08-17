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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-abd-iranla-mutabakat-zaptini-uzatmak-istemiyor-1108063556.html
Trump: ABD, İran'la mutabakat zaptını uzatmak istemiyor
Trump: ABD, İran'la mutabakat zaptını uzatmak istemiyor
Sputnik Türkiye
: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T22:47+0300
2026-08-17T22:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
umman
i̇ran
tahran
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ABD Başkanı Donald Trump, bugün süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.İran'la nihai bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı sorulan Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunun ABD'nin gerekli gördüğü koşulları karşılamayacağını söyledi:Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar.Trump'tan Umman'a mesajTrump, daha önce Hürmüz Boğazı konusunda "karşılarına çıkması halinde" Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Umman'ın kendileri açısından doğrudan bir sorun oluşturmadığını söyledi.Umman'a yönelik sabrının tükenip tükenmediği sorusuna Trump, "Hayır" yanıtını verirken, ülkenin tutumunu olumlu bulmadığını belirtti. Trump, "Pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum ancak diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz." dedi.Ayrıca Trump Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin bir parçası olması fikrinin harika olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108062132.html
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abd, donald trump, umman, i̇ran, tahran
abd, donald trump, umman, i̇ran, tahran

Trump: ABD, İran'la mutabakat zaptını uzatmak istemiyor

22:47 17.08.2026
© REUTERS Kylie CooperDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.
İran'la nihai bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı sorulan Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunun ABD'nin gerekli gördüğü koşulları karşılamayacağını söyledi:
Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar.

Trump'tan Umman'a mesaj

Trump, daha önce Hürmüz Boğazı konusunda "karşılarına çıkması halinde" Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Umman'ın kendileri açısından doğrudan bir sorun oluşturmadığını söyledi.
Umman'a yönelik sabrının tükenip tükenmediği sorusuna Trump, "Hayır" yanıtını verirken, ülkenin tutumunu olumlu bulmadığını belirtti. Trump, "Pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum ancak diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz." dedi.
Ayrıca Trump Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin bir parçası olması fikrinin harika olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü
21:02
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