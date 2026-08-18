https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ingilterede-yumurta-alarmi-salmonella-salgininda-1-kisi-oldu-207-kisi-hastalandi-1108087075.html
İngiltere'de yumurta alarmı: Salmonella salgınında 1 kişi öldü, 207 kişi hastalandı
İngiltere'de yumurta alarmı: Salmonella salgınında 1 kişi öldü, 207 kişi hastalandı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de ithal yumurtalarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen salmonella salgınında 207 kişi hastalanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-18T21:27+0300
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede yaşanan salmonella salgınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 207 kişinin ise hastalandığını ve salgının ithal yumurtalarla hazırlanan gıdalarla bağlantılı olabileceğini bildirdi.Yetkililer, vakaların aynı salmonella türünden kaynaklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Hastaların üçte birinden fazlasının tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan şu ana kadar İngiltere'de üretilen yumurta veya kanatlı ürünleriyle salgın arasında herhangi bir bağlantı tespit edilmediği bildirildi.Vakaların 199'u İngiltere'de, 6'sı İskoçya'da, 1'i Galler'de ve 1'i Kuzey İrlanda'da görüldü. İngiltere'de en fazla vaka 47 kişiyle Londra'da kaydedilirken, Yorkshire ve Humber bölgesinde 38 kişinin salmonella enfeksiyonuna yakalandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abdde-19-milyon-yumurta-salmonella-riski-nedeniyle-toplatiliyor-1107493720.html
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avrupa, i̇ngiltere, yumurta, organik yumurta, yumurta fiyatları, yumurta üretim çiftliği, salmonella, salmonella bakterisi, hastalık, hastalık belirtileri, bulaşıcı hastalık
avrupa, i̇ngiltere, yumurta, organik yumurta, yumurta fiyatları, yumurta üretim çiftliği, salmonella, salmonella bakterisi, hastalık, hastalık belirtileri, bulaşıcı hastalık
İngiltere'de yumurta alarmı: Salmonella salgınında 1 kişi öldü, 207 kişi hastalandı
İngiltere'de ithal yumurtalarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen salmonella salgınında 207 kişi hastalanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede yaşanan salmonella salgınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 207 kişinin ise hastalandığını ve salgının ithal yumurtalarla hazırlanan gıdalarla bağlantılı olabileceğini bildirdi.
Yetkililer, vakaların aynı salmonella türünden kaynaklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Hastaların üçte birinden fazlasının tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan şu ana kadar İngiltere'de üretilen yumurta veya kanatlı ürünleriyle salgın arasında herhangi bir bağlantı tespit edilmediği bildirildi.
Vakaların 199'u İngiltere'de, 6'sı İskoçya'da, 1'i Galler'de ve 1'i Kuzey İrlanda'da görüldü. İngiltere'de en fazla vaka 47 kişiyle Londra'da kaydedilirken, Yorkshire ve Humber bölgesinde 38 kişinin salmonella enfeksiyonuna yakalandığı belirtildi.