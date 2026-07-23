Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abdde-19-milyon-yumurta-salmonella-riski-nedeniyle-toplatiliyor-1107493720.html
ABD'de 19 milyon yumurta Salmonella riski nedeniyle toplatılıyor
ABD'de 19 milyon yumurta Salmonella riski nedeniyle toplatılıyor
Sputnik Türkiye
ABD'de Salmonella bulaşma şüphesi nedeniyle 1.6 milyon düzine yumurta geri çağrıldı. Karar, ülkede gıda kaynaklı hastalık vakalarının arttığı bir dönemde... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T15:26+0300
2026-07-23T15:26+0300
sağlik
abd
teksas
louisiana
amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)
salmonella
yumurta
marul
enfeksiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069625193_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_052c63fd41e2d3bc6002c7c3f42bfa77.jpg
ABD'de son dönemde peş peşe yaşanan gıda kaynaklı hastalık vakaları, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Salmonella şüphesiyle milyonlarca yumurtanın piyasadan çekilmesi, devam eden parazit kaynaklı bağırsak enfeksiyonu salgınıyla birlikte değerlendirilirken, sağlık otoriteleri hem geri çağırma sürecini hem de salgınları yakından takip ediyor. Yetkililer, şu ana kadar geri çağrılan yumurtalarla bağlantılı doğrulanmış bir hastalık vakası bulunmadığını belirtirken, tüketicilerin uyarıları dikkate almasını istedi.Yumurtalar geri çağrıldıABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırmanın Teksas'taki Midwest Poultry Services tarafından üretilen beyaz ve kahverengi kafessiz yumurtaları kapsadığını açıkladı.Söz konusu ürünlerin Teksas ve Louisiana eyaletlerinde Kroger, Oklahoma, Arkansas ve Mississippi eyaletlerinde ise Brookshire Grocery mağazalarında satışa sunulduğu bildirildi.Şirketin geri çağırma süreci boyunca Teksas'taki çiftliklerinden yumurta sevkiyatını durdurduğu aktarıldı. FDA, şu ana kadar geri çağrılan yumurtalarla bağlantılı doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının tespit edilmediğini açıkladı.Yetkililer, Salmonella bakterisinin yumurtalara bulaşarak ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ateş ve titreme gibi belirtilere yol açabileceğini belirtti.Gıda kaynaklı salgın endişesi büyüyorGeri çağırma kararı, ABD'de devam eden siklosporiyaz salgınının gölgesinde geldi. Federal verilere göre ülkede 41 eyalette 4 bin 173 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 7 bin 400 bildirimin ise inceleme aşamasında olduğu aktarıldı.En fazla vakanın görüldüğü Michigan eyaletinde binlerce hastalığın kontamine marulla bağlantılı olduğu bildirilmişti.FDA ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, laboratuvar incelemelerinde tespit edilen bir 'yanlış pozitif' sonucun yürütülen soruşturmanın temel bulgularını değiştirmediğini ve Taylor Farms tarafından gerçekleştirilen gönüllü marul geri çağırmasının geçerliliğini koruduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/insan-omrunun-ust-siniri-yeni-arastirma-en-fazla-kac-yil-yasayabilecegimizi-acikladi-1107485769.html
teksas
louisiana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069625193_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8c1ecc3e7727c1baa224cf72e812487e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, teksas, louisiana, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), salmonella, yumurta, marul, enfeksiyon
abd, teksas, louisiana, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), salmonella, yumurta, marul, enfeksiyon

ABD'de 19 milyon yumurta Salmonella riski nedeniyle toplatılıyor

15:26 23.07.2026
© AAyumurta
yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA
Abone ol
ABD'de Salmonella bulaşma şüphesi nedeniyle 1.6 milyon düzine yumurta geri çağrıldı. Karar, ülkede gıda kaynaklı hastalık vakalarının arttığı bir dönemde alınırken, yetkililer tüketicilere geri çağırılan ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulundu.
ABD'de son dönemde peş peşe yaşanan gıda kaynaklı hastalık vakaları, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
Salmonella şüphesiyle milyonlarca yumurtanın piyasadan çekilmesi, devam eden parazit kaynaklı bağırsak enfeksiyonu salgınıyla birlikte değerlendirilirken, sağlık otoriteleri hem geri çağırma sürecini hem de salgınları yakından takip ediyor.
Yetkililer, şu ana kadar geri çağrılan yumurtalarla bağlantılı doğrulanmış bir hastalık vakası bulunmadığını belirtirken, tüketicilerin uyarıları dikkate almasını istedi.

Yumurtalar geri çağrıldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırmanın Teksas'taki Midwest Poultry Services tarafından üretilen beyaz ve kahverengi kafessiz yumurtaları kapsadığını açıkladı.
Söz konusu ürünlerin Teksas ve Louisiana eyaletlerinde Kroger, Oklahoma, Arkansas ve Mississippi eyaletlerinde ise Brookshire Grocery mağazalarında satışa sunulduğu bildirildi.
Şirketin geri çağırma süreci boyunca Teksas'taki çiftliklerinden yumurta sevkiyatını durdurduğu aktarıldı. FDA, şu ana kadar geri çağrılan yumurtalarla bağlantılı doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının tespit edilmediğini açıkladı.
Yetkililer, Salmonella bakterisinin yumurtalara bulaşarak ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ateş ve titreme gibi belirtilere yol açabileceğini belirtti.

Gıda kaynaklı salgın endişesi büyüyor

Geri çağırma kararı, ABD'de devam eden siklosporiyaz salgınının gölgesinde geldi. Federal verilere göre ülkede 41 eyalette 4 bin 173 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 7 bin 400 bildirimin ise inceleme aşamasında olduğu aktarıldı.
En fazla vakanın görüldüğü Michigan eyaletinde binlerce hastalığın kontamine marulla bağlantılı olduğu bildirilmişti.
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., salgının kontrol altında olduğunu belirterek, "Kapsamlı epidemiyolojik incelemeler yaptık ve salgının kaynağını belirledik. Biz ve ilgili şirketler geri çağırma sürecini uygulamaya koyduk." dedi.
FDA ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, laboratuvar incelemelerinde tespit edilen bir 'yanlış pozitif' sonucun yürütülen soruşturmanın temel bulgularını değiştirmediğini ve Taylor Farms tarafından gerçekleştirilen gönüllü marul geri çağırmasının geçerliliğini koruduğunu bildirdi.
Yaşlı- Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
SAĞLIK
İnsan ömrünün üst sınırı: Yeni araştırma en fazla kaç yıl yaşayabileceğimizi açıkladı
12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала