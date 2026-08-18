https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/hac-kesin-kayitlarinda-bugun-son-gun-1108066855.html

Hac kesin kayıtlarında bugün son gün

Hac kesin kayıtlarında bugün son gün

Sputnik Türkiye

Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler, bugün saat 17.00'ye kadar e-Devlet'ten... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T07:53+0300

2026-08-18T07:53+0300

2026-08-18T07:53+0300

türki̇ye

türkiye

haberler

hac

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105820276_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_8d4851da4a7bcd7477a691586f0d7e34.jpg

Hac kayıt süreci sona eriyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının işlemlerini bugün saat 17.00'ye kadar e-Devlet'ten yapması gerekiyor.Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar için yeni takvim de belli oldu. Ek kayıt dönemi 24 Ağustos'ta başlayacak, başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Böylece boş kalan kontenjanlar, belirlenen takvim doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması şart. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor.Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. 2027 yılında Türkiye'den kutsal topraklara 84 bin 942 kişi gidecek.Kutsal topraklara hasretin biteceği o büyük buluşma için yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-yayimlandi-1108065905.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, haberler, hac