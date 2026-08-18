Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/hac-kesin-kayitlarinda-bugun-son-gun-1108066855.html
Hac kesin kayıtlarında bugün son gün
Hac kesin kayıtlarında bugün son gün
Sputnik Türkiye
Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler, bugün saat 17.00'ye kadar e-Devlet'ten... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T07:53+0300
2026-08-18T07:53+0300
türki̇ye
türkiye
haberler
hac
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105820276_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_8d4851da4a7bcd7477a691586f0d7e34.jpg
Hac kayıt süreci sona eriyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının işlemlerini bugün saat 17.00'ye kadar e-Devlet'ten yapması gerekiyor.Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar için yeni takvim de belli oldu. Ek kayıt dönemi 24 Ağustos'ta başlayacak, başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Böylece boş kalan kontenjanlar, belirlenen takvim doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması şart. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor.Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. 2027 yılında Türkiye'den kutsal topraklara 84 bin 942 kişi gidecek.Kutsal topraklara hasretin biteceği o büyük buluşma için yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-yayimlandi-1108065905.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105820276_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bb130f4eeeb7925d539f0ccaf11446b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, hac
türkiye, haberler, hac

Hac kesin kayıtlarında bugün son gün

07:53 18.08.2026
© AA / Ali AtmacaHacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler, bugün saat 17.00'ye kadar e-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak.
Hac kayıt süreci sona eriyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının işlemlerini bugün saat 17.00'ye kadar e-Devlet'ten yapması gerekiyor.
Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar için yeni takvim de belli oldu. Ek kayıt dönemi 24 Ağustos'ta başlayacak, başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Böylece boş kalan kontenjanlar, belirlenen takvim doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.
Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması şart. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor.
Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. 2027 yılında Türkiye'den kutsal topraklara 84 bin 942 kişi gidecek.
Kutsal topraklara hasretin biteceği o büyük buluşma için yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında olacak.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
TÜRKİYE
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
02:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала