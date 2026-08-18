https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-yayimlandi-1108065905.html
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan büyükelçi atamalarına yönelik karara göre 9 büyükelçinin ataması yapıldı. Cibuti Büyükelçisi ile Montevideo Büyükelçisi merkeze... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T02:55+0300
2026-08-18T02:55+0300
2026-08-18T02:55+0300
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agi̇t
atama
büyükelçi
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Ayrıca,Öte yandan, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ile Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/osym-baskanligina-yeniden-prof-dr-bayram-ali-ersoy-atandi-10-universiteye-rektor-1108065694.html
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montevideo, suriye, agi̇t, atama, büyükelçi, resmi gazete
montevideo, suriye, agi̇t, atama, büyükelçi, resmi gazete
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan büyükelçi atamalarına yönelik karara göre 9 büyükelçinin ataması yapıldı. Cibuti Büyükelçisi ile Montevideo Büyükelçisi merkeze alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ne,
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu,
Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'ne
İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay,
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne
Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz,
Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği'ne
İkili İlişkiler (Suriye) Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atandı.
Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'ne
Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir,
Türkiye'nin Tallin Büyükelçiliği'ne
Havva Yonca Gündüz Özçeri,
Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçiliği'ne
Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel,
Tahran Büyükelçiliği'ne
TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ahmet Aydın Doğan,
Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliğ
i'ne Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl getirildi.
Öte yandan, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ile Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı.