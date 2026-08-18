https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-yayimlandi-1108065905.html

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan büyükelçi atamalarına yönelik karara göre 9 büyükelçinin ataması yapıldı. Cibuti Büyükelçisi ile Montevideo Büyükelçisi merkeze... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T02:55+0300

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türki̇ye

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suriye

agi̇t

atama

büyükelçi

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Ayrıca,Öte yandan, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ile Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/osym-baskanligina-yeniden-prof-dr-bayram-ali-ersoy-atandi-10-universiteye-rektor-1108065694.html

türki̇ye

montevideo

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