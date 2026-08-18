https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/gullu-davasinda-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-kizi-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1108083430.html

Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu: Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak

Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu: Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşma 1 Ekim’de yapılacak. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T17:33+0300

2026-08-18T17:33+0300

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türki̇ye

şarkıcı güllü

tuğyan ülkem gülter

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Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakim karşısına çıkacak. İddianamede sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.Aynı soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca dava açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/gullunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-kritik-gelisme-kizi-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1107719047.html

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şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter