https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/gullu-davasinda-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-kizi-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1108083430.html
Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu: Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu: Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşma 1 Ekim’de yapılacak. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T17:33+0300
2026-08-18T17:33+0300
2026-08-18T17:48+0300
türki̇ye
şarkıcı güllü
tuğyan ülkem gülter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099717905_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7721299e0347ac3fb505cc9d3667f55.jpg
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakim karşısına çıkacak. İddianamede sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.Aynı soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/gullunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-kritik-gelisme-kizi-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1107719047.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099717905_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_99718b2f007689e768409745dd1c2ee5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter
şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter
Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu: Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
17:33 18.08.2026 (güncellendi: 17:48 18.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşma 1 Ekim’de yapılacak.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakim karşısına çıkacak. İddianamede sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Aynı soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca dava açıldı.