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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/gullu-davasinda-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-kizi-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1108083430.html
Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu: Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu: Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşma 1 Ekim’de yapılacak. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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tuğyan ülkem gülter
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakim karşısına çıkacak. İddianamede sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.Aynı soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/gullunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-kritik-gelisme-kizi-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1107719047.html
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şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter
şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter

Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu: Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak

17:33 18.08.2026 (güncellendi: 17:48 18.08.2026)
© FotoğrafŞarkıcı Güllü
Şarkıcı Güllü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Fotoğraf
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Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşma 1 Ekim’de yapılacak.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakim karşısına çıkacak. İddianamede sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
© AA / Sıtkı YıldızTuğyan Ülkem Gülter
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
Tuğyan Ülkem Gülter
© AA / Sıtkı Yıldız
Aynı soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca dava açıldı.
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
YAŞAM
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kritik gelişme: Kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
2 Ağustos, 10:13
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