https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/gullunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-kritik-gelisme-kizi-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1107719047.html

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kritik gelişme: Kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kritik gelişme: Kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, kızı Tuğyan Gülter hakkında... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T10:13+0300

2026-08-02T10:13+0300

2026-08-02T10:14+0300

yaşam

tuğyan ülkem gülter

güllü

yalova

yalova cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

haberler

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26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter müşteki, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.Savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.Ses kaydı iddianamede delil olarak yer aldıMustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, iddianamede İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelenen kamera ses kayıtlarının çözümüne de yer verildi.Raporda, Güllü'nün düşmesinden hemen önce genç bir kadın sesinin alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşüüürüüz" dediğinin değerlendirildiği belirtildi.Savcılık, söz konusu ifadenin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu kanaatine ulaştı.Savcılığın olayla ilgili iddiasıİddianamede yer alan değerlendirmeye göre savcılık, şüphelinin annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kaldırdığı ve yaklaşık 18,17 metre yükseklikteki pencereden aşağı attığı iddiasına yer verdi.Bu değerlendirme, hazırlanan iddianamede olayın oluş şekline ilişkin savcılığın suçlamasının temelini oluşturdu.Tanık ifadesindeki değişiklik dikkat çektiDosyada yer alan tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadelerindeki değişiklik de iddianamede ayrıntılı şekilde aktarıldı.İlk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu sırada pencereden düştüğünü söylediği belirtilen tanık, daha sonra ifadesini değiştirerek olayın farklı şekilde gerçekleştiğini öne sürdü.Yeni ifadesinde Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini iki eliyle kavrayıp ayaklarını yerden kaldırdıktan sonra aşağı attığını gördüğünü iddia etti.Yargılama süreci başlayacakSavcılığın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi halinde, Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.Öte yandan iddianamede yer alan iddiaların, yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirileceği ve nihai kararın yapılacak yargılama sonunda verileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/gulistan-doku-sorusturmasinda-5-supheliden-2si-daha-tutuklandi-tutuklu-sayisi-27ye-yukseldi-1107715530.html

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tuğyan ülkem gülter, güllü, yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), haberler