https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/giresunda-sel-felaketi-dayi-ve-yegeni-sel-sularina-kapildi-1108049586.html
Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde
Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde
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Giresun'da sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T10:59+0300
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Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Olayın meydana geldiği mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.Öte yandan aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/giresunda-sel-felaketi-kayip-2-kisi-araniyor-yollar-coktu-bircok-koye-elektrik-verilemiyor-1108001888.html
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giresun, ahmet yılmaz, türkiye
giresun, ahmet yılmaz, türkiye
Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde
10:59 17.08.2026 (güncellendi: 11:02 17.08.2026)
Giresun'da sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor
Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.
Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Olayın meydana geldiği mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.
Öte yandan aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.