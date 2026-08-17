https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/giresunda-sel-felaketi-dayi-ve-yegeni-sel-sularina-kapildi-1108049586.html

Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde

Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde

Sputnik Türkiye

Giresun'da sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T10:59+0300

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Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Olayın meydana geldiği mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.Öte yandan aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/giresunda-sel-felaketi-kayip-2-kisi-araniyor-yollar-coktu-bircok-koye-elektrik-verilemiyor-1108001888.html

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