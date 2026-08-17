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Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde
Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde
Sputnik Türkiye
Giresun'da sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Olayın meydana geldiği mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.Öte yandan aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/giresunda-sel-felaketi-kayip-2-kisi-araniyor-yollar-coktu-bircok-koye-elektrik-verilemiyor-1108001888.html
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giresun, ahmet yılmaz, türkiye
giresun, ahmet yılmaz, türkiye

Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde

10:59 17.08.2026 (güncellendi: 11:02 17.08.2026)
© Gültekin YetginGiresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğeni sel sularına kapıldı
Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğeni sel sularına kapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Gültekin Yetgin
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Giresun'da sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor
Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.
Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Olayın meydana geldiği mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.
Öte yandan aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Giresun sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
TÜRKİYE
Giresun'da sel felaketi: Dayı ve yeğeni sel sularına kapıldı
14 Ağustos, 11:04
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