https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-formali-kucuk-cocugun-yasadiklari-gundem-olmustu-cocugu-kucaklayan-komiser-yardimcisi-o-1108054200.html

Fenerbahçe formalı çocuğun yaşadıkları gündem olmuştu: Çocuğu kucaklayan polis o anları 'titriyordu' diyerek anlattı

Fenerbahçe formalı çocuğun yaşadıkları gündem olmuştu: Çocuğu kucaklayan polis o anları 'titriyordu' diyerek anlattı

Sputnik Türkiye

Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe formalı çocuğa yönelik bazı Gençlerbirliği taraftarının tepkisi gündem olmuştu. Küçük çocuk büyük korku yaşarken... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T13:59+0300

2026-08-17T13:59+0300

2026-08-17T14:10+0300

yaşam

fenerbahçe

osman aşkın bak

gençlerbirliği futbol takımı

mustafa çiftçi

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Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçında, Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuk bazı taraftarların tepkisinin hedefi olmuştu. Babasıyla birlikte geldiği maçta büyük korku yaşayan küçük çocuğu o anlarda kucağına alarak güvenli bir alana götüren Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı. Yurduseven, "O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. O stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin' dedim. 'Güçlüyüm o zaman' dedi. 'Güçlüsün' dedim. Çok mutlu oldu" diye anlattı. Çocuğu bana ver diyerek kucağına aldıTrendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğun bazı taraftarların tepkisinin hedefi olması üzerine polis memurunun çocuğu kucağına alarak tribünden çıkardığı anlar sosyal medyada ilgi çekmişti. Çocuğu güvenli bölgeye götüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Yurduseven, olay sırasında yaşananları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini anında fark ettiğini belirten Yurduseven, duruma müdahale ettiğini söyledi.Yurduseven, babasının yanına gidip, "Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor, daha büyük bir şeye sebep olunmaması için çocuğu bana ver" dediğini ve çocuğu kucağına aldığını ifade etti.Tepki veren kişiyle göz göze geldimÇocuğu kucağına alarak tribünden çıkarmaya çalıştığı sırada taraftarların arasından geçmek zorunda kaldıklarını belirten Yurduseven, en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi. Tepki gösteren kişiyle göz göze geldiğini anlatan Yurduseven, kendisine tepkisini şiddete dönüştürmemesi gerektiğini, yapacağı herhangi bir hareketin çocuğun, kendisinin veya başka bir vatandaşın canına mal olabileceğini söylediğini dile getirdi.Küçük vücudu titrediÇocuğun bu sırada sürekli soru sorduğunu, strese girdiğini ve terlediğini aktaran Yurduseven, yaşananların kendisini bir baba olarak da etkilediğini şu sözlerle anlattı:"O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık."Üşümemesi için polis tişörtü giydirdikÇocuğun yeniden hedef haline gelmemesi için formasını çıkarmasını istediğini anlatan Yurduseven, çocuğun terli olması nedeniyle üşümemesi için birlikte görev yaptığı polis memurundan tişörtünü istediğini aktardı. Yurduseven, çocuğa daha önce "Seni polis yapacağım" dediğini belirterek, şöyle devam etti:"Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin' dedim. 'Güçlüyüm o zaman' dedi. 'Güçlüsün' dedim. Çok mutlu oldu."Bakanlar paylaştı Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak o anlara ait fotoğrafları paylaşmış ve Uğur Yurduseven'i tebrik etmişlerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/genclerbirligi---fenerbahce-macinda-cocugun-formasi-cikartilmisti-1-supheli-gozaltinda-1108038495.html

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fenerbahçe, osman aşkın bak, gençlerbirliği futbol takımı, mustafa çiftçi