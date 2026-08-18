https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakan-fidan-ikby-basbakani-mesrur-barzani-ve-baskani-necirvan-barzani-ile-telefonda-gorustu-1108065483.html
Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan'ın, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T01:37+0300
2026-08-18T01:37+0300
2026-08-18T01:37+0300
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mesrur barzani
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108062132.html
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neçirvan barzani, mesrur barzani, hakan fidan
neçirvan barzani, mesrur barzani, hakan fidan
Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan'ın, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.