https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakan-fidan-ikby-basbakani-mesrur-barzani-ve-baskani-necirvan-barzani-ile-telefonda-gorustu-1108065483.html

Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T01:37+0300

2026-08-18T01:37+0300

2026-08-18T01:37+0300

dünya

neçirvan barzani

mesrur barzani

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108062132.html

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neçirvan barzani, mesrur barzani, hakan fidan