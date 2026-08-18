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Elazığ’da ağıldaki eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia etti: Gözaltına alındı
Elazığ’da ağıldaki eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia etti: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Meşeli köyünde M.K. (61), küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılda gece nöbet tuttuğu sırada duyduğu ses üzerine tüfekle ateş etti. M.K, daha sonra... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Elazığ’da küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılda nöbet tutan M.K. (61), gece duyduğu ses üzerine ateş ederek 3 çocuk annesi eşi Hasret K’yi (51) vurdu. M.K, eşini kurt sandığını iddia ederken, Hasret K. olay yerinde hayatını kaybetti.Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri M.K’yi gözaltına aldı.Ağıla kurtların girdiğini gördüOlay, Elazığ’ın Meşeli köyünde meydana geldi. M.K, iddiaya göre, iki gün önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurtların girdiğini gördü.Bunun üzerine M.K, hayvanlarının bulunduğu ağılda nöbet tutmaya başladı.Duyduğu ses üzerine ateş ettiM.K, gece nöbet tuttuğu sırada ağıldan bir ses geldiğini duydu. Bunun üzerine sesin geldiği yöne tüfekle ateş etti.M.K, daha sonra vurduğu kişinin ağıla giren eşi Hasret K. olduğunu fark etti.Hasret K. hayatını kaybettiİhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hasret K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerindeki incelemelerin ardından Hasret K’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.M.K. gözaltına alındıEşini ağıla giren kurt sandığını iddia eden M.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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kurt, elazığ, fırat üniversitesi hastanesi
kurt, elazığ, fırat üniversitesi hastanesi

Elazığ’da ağıldaki eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia etti: Gözaltına alındı

11:52 18.08.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA
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Elazığ’ın Meşeli köyünde M.K. (61), küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılda gece nöbet tuttuğu sırada duyduğu ses üzerine tüfekle ateş etti. M.K, daha sonra vurduğu kişinin 3 çocuk annesi eşi Hasret K. (51) olduğunu fark etti. Hasret K. hayatını kaybederken, M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Elazığ’da küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılda nöbet tutan M.K. (61), gece duyduğu ses üzerine ateş ederek 3 çocuk annesi eşi Hasret K’yi (51) vurdu. M.K, eşini kurt sandığını iddia ederken, Hasret K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri M.K’yi gözaltına aldı.

Ağıla kurtların girdiğini gördü

Olay, Elazığ’ın Meşeli köyünde meydana geldi. M.K, iddiaya göre, iki gün önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurtların girdiğini gördü.
Bunun üzerine M.K, hayvanlarının bulunduğu ağılda nöbet tutmaya başladı.

Duyduğu ses üzerine ateş etti

M.K, gece nöbet tuttuğu sırada ağıldan bir ses geldiğini duydu. Bunun üzerine sesin geldiği yöne tüfekle ateş etti.
M.K, daha sonra vurduğu kişinin ağıla giren eşi Hasret K. olduğunu fark etti.

Hasret K. hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hasret K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Hasret K’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.K. gözaltına alındı

Eşini ağıla giren kurt sandığını iddia eden M.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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