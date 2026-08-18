https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/cristiano-ronaldo-emekli-mi-oluyor-1108066701.html

Cristiano Ronaldo emekli mi oluyor?

Cristiano Ronaldo emekli mi oluyor?

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, rekorlarla dolu kariyerinin ardından profesyonel futbolculuk hayatındaki son dönemine girdiğinin mesajını verdi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T06:51+0300

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5 kez Ballon d'Or ödülü kazanan 41 yaşındaki Portekizli yıldız, eşi Georgina Rodriguez ile evlenmesinin ardından Vogue dergisine yaptığı açıklamada, "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve arkamda muhteşem bir miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Geleceğini tamamen planladığını belirten Ronaldo, ailesiyle daha fazla vakit geçirmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.Futbolun ardından doğacak boşluğu farklı uğraşlarla dolduracağını ifade eden deneyimli oyuncu, seyahat etmek, tutkunu olduğu padel oynamak ve 25 yıllık fedakarlığın ardından elde ettiği başarıların tadını çıkarmak istediğini dile getirdi.1000 gol hedefiBu yaz Portekiz milli takımıyla kariyerinin altıncı Dünya Kupası'nda forma giyen ve fileleri havalandırarak rekor kıran Ronaldo, şu ana kadar kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 976 gole ulaştı.Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dev kulüplerin formasını giyen yıldız futbolcu, kariyeri boyunca 1000 gol barajını aşmayı hedefliyor.Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile sözleşmesinde son yılına giren Ronaldo'nun bu sezondaki performansı, tarihi hedefine ulaşıp ulaşamayacağını belirleyecek.

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ronaldo, cristiano ronaldo, georgina rodriguez, portekiz, suudi arabistan, manchester united, vogue, dünya kupası, real madrid, juventus