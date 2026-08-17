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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Erdoğan, yeni görevi dolayısıyla Başbakan Burnham'ı tebrik ederek, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.Görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. İki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemine dikkat çeken Erdoğan, ticaret hacminin artırılması ve yatırımlara yönelik hedeflere ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/erdogan-abnin-atacagi-adimlar-hepimizin-menfaatine-1107903508.html
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i̇ngiltere, türkiye, türkiye cumhuriyeti, telefon, telefon görüşmesi
i̇ngiltere, türkiye, türkiye cumhuriyeti, telefon, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham'la görüştü

21:58 17.08.2026 (güncellendi: 22:12 17.08.2026)
© AAErdoğan telefon görüşmesi
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, yeni görevi dolayısıyla Başbakan Burnham'ı tebrik ederek, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.
İki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemine dikkat çeken Erdoğan, ticaret hacminin artırılması ve yatırımlara yönelik hedeflere ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i resmi törenle karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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Erdoğan: AB'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine
10 Ağustos, 17:54
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