https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-burnhamla-gorustu-1108062957.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T21:58+0300
2026-08-17T21:58+0300
2026-08-17T22:12+0300
türki̇ye
i̇ngiltere
türkiye
türkiye cumhuriyeti
telefon
telefon görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090115698_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_69fef5f312c5e5da54377f27cf9122cc.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Erdoğan, yeni görevi dolayısıyla Başbakan Burnham'ı tebrik ederek, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.Görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. İki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemine dikkat çeken Erdoğan, ticaret hacminin artırılması ve yatırımlara yönelik hedeflere ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/erdogan-abnin-atacagi-adimlar-hepimizin-menfaatine-1107903508.html
türki̇ye
i̇ngiltere
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090115698_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_2a1ba6c991aadb9d7a0985d0d6738b33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere, türkiye, türkiye cumhuriyeti, telefon, telefon görüşmesi
i̇ngiltere, türkiye, türkiye cumhuriyeti, telefon, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham'la görüştü
21:58 17.08.2026 (güncellendi: 22:12 17.08.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, yeni görevi dolayısıyla Başbakan Burnham'ı tebrik ederek, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.
İki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemine dikkat çeken Erdoğan, ticaret hacminin artırılması ve yatırımlara yönelik hedeflere ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.