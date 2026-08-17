https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-burnhamla-gorustu-1108062957.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham'la görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T21:58+0300

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telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Erdoğan, yeni görevi dolayısıyla Başbakan Burnham'ı tebrik ederek, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.Görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. İki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemine dikkat çeken Erdoğan, ticaret hacminin artırılması ve yatırımlara yönelik hedeflere ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/erdogan-abnin-atacagi-adimlar-hepimizin-menfaatine-1107903508.html

türki̇ye

i̇ngiltere

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