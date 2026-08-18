https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bmden-lubnan-uyarisi-israilin-saldirilari-yeni-yerinden-edilme-dalgasini-tetikledi-1108081247.html
BM'den Lübnan uyarısı: İsrail'in saldırıları yeni yerinden edilme dalgasını tetikledi
BM'den Lübnan uyarısı: İsrail'in saldırıları yeni yerinden edilme dalgasını tetikledi
Sputnik Türkiye
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarının yüzlerce aileyi kuzeye yönelttiğini ve... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T15:20+0300
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birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu
bm cenevre ofisi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Lübnan'da aylarca süren hava saldırıları ve güvensizlik nedeniyle yerlerinden edilen insanların çoğu kendi bölgelerine geri dönerken, büyük çoğunluğun hasarlı evlerle, yaygın yıkımla ve temel hizmetlerin eksikliğiyle karşılaştığını söyleyen Baloch, yerinden edilmenin ve insani krizin henüz sona ermediği uyarısı yaptı.Baloch, şunları aktardı:Lübnan'daki güvenlik durumunun kırılganlığını sürdürdüğünü kaydeden Baloch, yüz binlerce kişinin insani ihtiyaçlarının hala çok büyük seviyelerde olduğunu vurguladı.Baloch, ayrıca şunları aktardı:Çatışmaların zirve yaptığı dönemde Lübnan'da 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini anımsatan Baloch, pek çok ailenin güvensizlik ve altyapıdaki eksiklikler nedeniyle evlerine dönemediğinin altını çizdi.Baloch, Lübnan'ın karmaşık bir yerinden edilme durumu ve devam eden koruma riskleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.BMMYK'nin Lübnan operasyonunun 2026 yılı için toplam 472.3 milyon dolar tutarındaki ihtiyacının yalnızca yüzde 24'ünün finanse edildiğini hatırlatan Baloch, Lübnanlı aileler için sürekli desteğin önemine işaret etti.İsrail'in Lübnan'daki saldırılarıİsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/misirdan-nukleer-santral-iddialarina-yalanlama-siyasi-amacli-ve-gercek-disi-1108079780.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu, bm cenevre ofisi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu, i̇srail, lübnan, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu, bm cenevre ofisi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
BM'den Lübnan uyarısı: İsrail'in saldırıları yeni yerinden edilme dalgasını tetikledi
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarının yüzlerce aileyi kuzeye yönelttiğini ve ülkede yeni bir yerinden edilme dalgasını tetiklediğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan'da aylarca süren hava saldırıları ve güvensizlik nedeniyle yerlerinden edilen insanların çoğu kendi bölgelerine geri dönerken, büyük çoğunluğun hasarlı evlerle, yaygın yıkımla ve temel hizmetlerin eksikliğiyle karşılaştığını söyleyen Baloch, yerinden edilmenin ve insani krizin henüz sona ermediği uyarısı yaptı.
Açıklanan ateşkes düzenlemelerine rağmen İsrail'in hafta sonu Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırıları, yüzlerce ailenin güvenlik arayışıyla kuzeye doğru kaçmasıyla yeni bir yerinden edilme dalgasını tetikledi. Bu hareketler, zaten uzun süren yerinden edilme krizini daha da derinleştirerek evlerine dönmeye çalışan topluluklar için belirsizliği artırıyor. Yaklaşık 860 bin kişinin kendi bölgelerine döndüğü bildirilirken, toplu barınaklarda yaşayan en az 22 bin kişi dahil yaklaşık 360 bin kişi yerinden edilmiş durumda.
Lübnan'daki güvenlik durumunun kırılganlığını sürdürdüğünü kaydeden Baloch, yüz binlerce kişinin insani ihtiyaçlarının hala çok büyük seviyelerde olduğunu vurguladı.
Baloch, ayrıca şunları aktardı:
Çatışmaların yoğunluğu azalırken (İsrail'in) hava saldırıları birçok hayatı riske atmaya devam ediyor. Hareket kısıtlamaları, askeri faaliyetler ve savaşın patlayıcı kalıntılarıyla ilgili riskler, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa'nın büyük bölümünü etkilemeye devam ediyor, güvenliğe tehdit oluşturuyor ve çatışmalardan etkilenen topluluklar için sürdürülebilir çözümleri engelliyor.
Çatışmaların zirve yaptığı dönemde Lübnan'da 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini anımsatan Baloch, pek çok ailenin güvensizlik ve altyapıdaki eksiklikler nedeniyle evlerine dönemediğinin altını çizdi.
Baloch, Lübnan'ın karmaşık bir yerinden edilme durumu ve devam eden koruma riskleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.
BMMYK'nin Lübnan operasyonunun 2026 yılı için toplam 472.3 milyon dolar tutarındaki ihtiyacının yalnızca yüzde 24'ünün finanse edildiğini hatırlatan Baloch, Lübnanlı aileler için sürekli desteğin önemine işaret etti.
İsrail'in Lübnan'daki saldırıları
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.
Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.