https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bkm-acikladi-kartli-odemeler-temmuzda-3-trilyon-liraya-yaklasti-1108083258.html

BKM açıkladı: Kartlı ödemeler temmuzda 3 trilyon liraya yaklaştı

BKM açıkladı: Kartlı ödemeler temmuzda 3 trilyon liraya yaklaştı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla temmuz ayında gerçekleştirilen ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T17:22+0300

2026-08-18T17:22+0300

2026-08-18T17:22+0300

türki̇ye

türkiye

bkm

kredi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi borcu

kredi notu

nakit

nakit para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103997/80/1039978054_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_370141a18513e981e2c1d5e1293e47c7.jpg

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı.Türkiye'deki toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 4 artışla 476.2 milyona ulaştı. Bu dönemde kredi kartı sayısı 151.7 milyon, banka kartı sayısı 223.2 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 101.3 milyon olarak kaydedildi.Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla temmuz ayında gerçekleştirilen ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974.9 milyar liraya ulaştı.Temmuz ayında kartlarla yapılan 2 trilyon 974.9 milyar liralık ödemenin 2 trilyon 541.8 milyar lirası kredi kartlarıyla, 425.8 milyar lirası banka kartlarıyla, 7.3 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.Ödeme tutarları yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 38, banka kartlarında yüzde 39 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 43 düşüş görüldü.Kartlı ödeme sayısı da yüzde 11 artışla 2 milyara yükseldi. İşlemlerin 1 milyar 181.3 milyonu kredi kartlarıyla, 783.5 milyonu banka kartlarıyla, 33.2 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.İnternetten kartlı ödemeler 908.9 milyar lira olduTemmuz ayında internet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödemelerin tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 908.9 milyar liraya ulaştı. Böylece internetten yapılan ödemeler, toplam kartlı ödeme tutarının yüzde 30'unu oluşturdu.İnternetten gerçekleştirilen kartlı ödeme sayısı da yüzde 11 artışla 258.7 milyona yükseldi. Bu işlemlerin toplam kartlı ödeme sayısı içindeki payı yüzde 13 olarak gerçekleşti.Temassız ödemelerde de artış sürdü. Temmuz ayında temassız kartlı ödeme sayısı yüzde 9 yükselerek 1 milyar 336.8 milyona çıkarken, temassız ödeme tutarı yüzde 44 artışla 1 trilyon 15.3 milyar liraya ulaştı.Böylece temmuz ayında mağaza içindeki her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız olarak gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bkm-duyurdu-kartli-odemeler-haziranda-29-trilyon-liraya-yukseldi-1107436963.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, bkm, kredi, kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi borcu, kredi notu, nakit, nakit para