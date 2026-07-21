https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bkm-duyurdu-kartli-odemeler-haziranda-29-trilyon-liraya-yukseldi-1107436963.html

BKM duyurdu: Kartlı ödemeler haziranda 2.9 trilyon liraya yükseldi

BKM duyurdu: Kartlı ödemeler haziranda 2.9 trilyon liraya yükseldi

Sputnik Türkiye

Türkiye’de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 2 trilyon 867.7... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T17:33+0300

2026-07-21T17:33+0300

2026-07-21T17:33+0300

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayına ilişkin verileri açıkladı.Türkiye’deki toplam kart sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 471.7 milyon oldu. Bu dönemde kredi kartı sayısı 150.4 milyon, banka kartı sayısı 221.6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 99.7 milyon olarak kaydedildi.Toplam kartlı ödeme tutarının 2 trilyon 463.7 milyar lirası kredi kartlarıyla, 396.2 milyar lirası banka kartlarıyla, 7.8 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Ödeme tutarı yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 53, banka kartlarında yüzde 37 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 35 azaldı.Kartlı ödeme adetleri de yükselişini sürdürdü. Haziranda kredi kartlarıyla 1 milyar 132 milyon, banka kartlarıyla 776.3 milyon, ön ödemeli kartlarla ise 34.9 milyon ödeme yapıldı. Böylece kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödeme adetleri yüzde 16 artarken, ön ödemeli kartlardaki ödeme sayısı yüzde 28 geriledi.İnternetten kartlı ödemeler 891.6 milyar liraya ulaştıİnternetten yapılan kartlı ödemeler de haziranda önemli ölçüde arttı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 yükselerek 891.6 milyar liraya ulaştı. Bu ödemeler, toplam kartlı ödeme tutarının yüzde 31’ini oluşturdu.İnternetten yapılan ödeme sayısı ise yüzde 17 artışla 260.7 milyona yükseldi. Böylece toplam kartlı ödeme adetleri içinde internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin payı yüzde 14 oldu.Temassız ödemelerde de artış görüldü. Haziranda temassız ödeme sayısı yüzde 13 artarak 1 milyar 300.7 milyona, temassız ödeme tutarı ise yüzde 45 artışla 939.3 milyar liraya çıktı. Mağaza içindeki her 5 kartlı ödemenin 4'ünün temassız olarak gerçekleştirilmesi, tüketicilerin bu ödeme yöntemine ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

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