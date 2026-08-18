https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bati-basini-kushner-netanyahuyu-gazzede-ateskesin-ikinci-asamasina-engel-olmamasi-konusunda-uyardi-1108074052.html
Batı basını: Kushner, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına engel olmaması konusunda uyardı
Batı basını: Kushner, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına engel olmaması konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
CNN'in görüştüğü kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'de... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T12:15+0300
2026-08-18T12:15+0300
2026-08-18T12:15+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına "engel oluşturmaması" konusunda uyardığı öne sürüldü.CNN'e konuşan kaynaklar, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı reddeden Netanyahu ile Kushner arasında dün gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.Buna göre Kushner, Netanyahu'ya, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması konusunda "engel oluşturmaması" uyarısında bulundu.Öte yandan Kushner, Fox News'e yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanma konusundaki taahhüdünü yerine getirmemesi halinde İsrail'in "işi uygun şekilde bitirmek" için ABD ve diğer müttefiklerinden "çok daha fazla destek alacağını" söyledi.Kushner, "Silahsızlanma sağlanana kadar Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.İsrail'in herhangi bir tehditle karşılaşması durumunda "meşru müdafaa hakkını" kısıtlamayacaklarını savunan Kushner, İsrail'in kendisini savunmasına yönelik desteğin süreceğini belirtti.İsrail basınında ise Netanyahu ile Kushner arasında dün gerçekleştirilen görüşmede birçok başlıkta uzlaşma sağlanamadığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürmekte ısrar ettiği yönündeki iddialara yer verilmişti.Netanyahu 15 maddelik planı reddetmiştiGazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve Gazze'ye insani yardım girişlerinin artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve insani yardımların bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.Kushner ve Mladenov, 16 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Kushner, Kahire'deki temaslarının ardından İsrail'e geçerek ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/iran-disisleri-bakani-arakci-mutabakatin-uygulanmasinin-onundeki-en-buyuk-engel-israil-1108071328.html
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abd, ortadoğu, jared kushner, donald trump
Batı basını: Kushner, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına engel olmaması konusunda uyardı
CNN'in görüştüğü kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına 'engel oluşturmaması' konusunda uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına "engel oluşturmaması" konusunda uyardığı öne sürüldü.
CNN'e konuşan kaynaklar, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı reddeden Netanyahu ile Kushner arasında dün gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Buna göre Kushner, Netanyahu'ya, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması konusunda "engel oluşturmaması" uyarısında bulundu.
Öte yandan Kushner, Fox News'e yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanma konusundaki taahhüdünü yerine getirmemesi halinde İsrail'in "işi uygun şekilde bitirmek" için ABD ve diğer müttefiklerinden "çok daha fazla destek alacağını" söyledi.
Kushner, "Silahsızlanma sağlanana kadar Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İsrail'in herhangi bir tehditle karşılaşması durumunda "meşru müdafaa hakkını" kısıtlamayacaklarını savunan Kushner, İsrail'in kendisini savunmasına yönelik desteğin süreceğini belirtti.
İsrail basınında ise Netanyahu ile Kushner arasında dün gerçekleştirilen görüşmede birçok başlıkta uzlaşma sağlanamadığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürmekte ısrar ettiği yönündeki iddialara yer verilmişti.
Netanyahu 15 maddelik planı reddetmişti
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve Gazze'ye insani yardım girişlerinin artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve insani yardımların bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.
Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.
Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.
Kushner ve Mladenov, 16 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Kushner, Kahire'deki temaslarının ardından İsrail'e geçerek ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.