Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bati-basini-kushner-netanyahuyu-gazzede-ateskesin-ikinci-asamasina-engel-olmamasi-konusunda-uyardi-1108074052.html
Batı basını: Kushner, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına engel olmaması konusunda uyardı
Batı basını: Kushner, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına engel olmaması konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
CNN'in görüştüğü kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'de... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T12:15+0300
2026-08-18T12:15+0300
dünya
abd
ortadoğu
jared kushner
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102730737_0:4:1181:668_1920x0_80_0_0_92c355b92cb2d80e318ed4a467805b7f.png
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına "engel oluşturmaması" konusunda uyardığı öne sürüldü.CNN'e konuşan kaynaklar, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı reddeden Netanyahu ile Kushner arasında dün gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.Buna göre Kushner, Netanyahu'ya, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması konusunda "engel oluşturmaması" uyarısında bulundu.Öte yandan Kushner, Fox News'e yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanma konusundaki taahhüdünü yerine getirmemesi halinde İsrail'in "işi uygun şekilde bitirmek" için ABD ve diğer müttefiklerinden "çok daha fazla destek alacağını" söyledi.Kushner, "Silahsızlanma sağlanana kadar Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.İsrail'in herhangi bir tehditle karşılaşması durumunda "meşru müdafaa hakkını" kısıtlamayacaklarını savunan Kushner, İsrail'in kendisini savunmasına yönelik desteğin süreceğini belirtti.İsrail basınında ise Netanyahu ile Kushner arasında dün gerçekleştirilen görüşmede birçok başlıkta uzlaşma sağlanamadığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürmekte ısrar ettiği yönündeki iddialara yer verilmişti.Netanyahu 15 maddelik planı reddetmiştiGazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve Gazze'ye insani yardım girişlerinin artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve insani yardımların bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.Kushner ve Mladenov, 16 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Kushner, Kahire'deki temaslarının ardından İsrail'e geçerek ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/iran-disisleri-bakani-arakci-mutabakatin-uygulanmasinin-onundeki-en-buyuk-engel-israil-1108071328.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102730737_96:0:1139:782_1920x0_80_0_0_66d4423d00f21867f4a58817fa8cad6a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, jared kushner, donald trump
abd, ortadoğu, jared kushner, donald trump

Batı basını: Kushner, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına engel olmaması konusunda uyardı

12:15 18.08.2026
© REUTERS / Sarah MeyssonnierSteve Witkoff, Jared Kushner
Steve Witkoff, Jared Kushner - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Abone ol
CNN'in görüştüğü kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına 'engel oluşturmaması' konusunda uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına "engel oluşturmaması" konusunda uyardığı öne sürüldü.
CNN'e konuşan kaynaklar, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı reddeden Netanyahu ile Kushner arasında dün gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Buna göre Kushner, Netanyahu'ya, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması konusunda "engel oluşturmaması" uyarısında bulundu.
Öte yandan Kushner, Fox News'e yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanma konusundaki taahhüdünü yerine getirmemesi halinde İsrail'in "işi uygun şekilde bitirmek" için ABD ve diğer müttefiklerinden "çok daha fazla destek alacağını" söyledi.
Kushner, "Silahsızlanma sağlanana kadar Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İsrail'in herhangi bir tehditle karşılaşması durumunda "meşru müdafaa hakkını" kısıtlamayacaklarını savunan Kushner, İsrail'in kendisini savunmasına yönelik desteğin süreceğini belirtti.
İsrail basınında ise Netanyahu ile Kushner arasında dün gerçekleştirilen görüşmede birçok başlıkta uzlaşma sağlanamadığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürmekte ısrar ettiği yönündeki iddialara yer verilmişti.

Netanyahu 15 maddelik planı reddetmişti

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve Gazze'ye insani yardım girişlerinin artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve insani yardımların bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.
Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.
Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.
Kushner ve Mladenov, 16 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Kushner, Kahire'deki temaslarının ardından İsrail'e geçerek ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail
10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала