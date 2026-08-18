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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bassavcilik-plajdaki-tesetturlu-kadinlarla-ilgili-paylasima-sorusturma-baslatti-1108088284.html
Başsavcılık plajdaki tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlattı
Başsavcılık plajdaki tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir halk plajında çekilen ve paylaşılan görüntülere ilişkin izinsiz şekilde görüntüleme ve hakaret içerikli ifadeler nedeniyle başsavcılık... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T22:51+0300
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türki̇ye
antalya
serik
cumhuriyet başsavcılığı
belek
plaj
tesettür
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir halk plajındaki görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/karayoluna-boya-doktu-ehliyetine-15-ceza-puani-uygulandi-3-bin-lira-ceza-kesildi-1108080014.html
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serik
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antalya, serik, cumhuriyet başsavcılığı, belek, plaj, tesettür
antalya, serik, cumhuriyet başsavcılığı, belek, plaj, tesettür

Başsavcılık plajdaki tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlattı

22:51 18.08.2026 (güncellendi: 22:52 18.08.2026)
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Hafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA / Oktay Özden
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Antalya'da bir halk plajında çekilen ve paylaşılan görüntülere ilişkin izinsiz şekilde görüntüleme ve hakaret içerikli ifadeler nedeniyle başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.
Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir halk plajındaki görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
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