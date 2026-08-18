https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bassavcilik-plajdaki-tesetturlu-kadinlarla-ilgili-paylasima-sorusturma-baslatti-1108088284.html
Başsavcılık plajdaki tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlattı
Başsavcılık plajdaki tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir halk plajında çekilen ve paylaşılan görüntülere ilişkin izinsiz şekilde görüntüleme ve hakaret içerikli ifadeler nedeniyle başsavcılık... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T22:51+0300
2026-08-18T22:51+0300
2026-08-18T22:52+0300
türki̇ye
antalya
serik
cumhuriyet başsavcılığı
belek
plaj
tesettür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097361741_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_5385e869cf5924cd73537af037abaad6.jpg
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir halk plajındaki görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/karayoluna-boya-doktu-ehliyetine-15-ceza-puani-uygulandi-3-bin-lira-ceza-kesildi-1108080014.html
türki̇ye
antalya
serik
belek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097361741_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_fabac976c0cc2a4f5cbc0c45624297e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, serik, cumhuriyet başsavcılığı, belek, plaj, tesettür
antalya, serik, cumhuriyet başsavcılığı, belek, plaj, tesettür
Başsavcılık plajdaki tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlattı
22:51 18.08.2026 (güncellendi: 22:52 18.08.2026)
Antalya'da bir halk plajında çekilen ve paylaşılan görüntülere ilişkin izinsiz şekilde görüntüleme ve hakaret içerikli ifadeler nedeniyle başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.
Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir halk plajındaki görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.