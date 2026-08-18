https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bassavcilik-plajdaki-tesetturlu-kadinlarla-ilgili-paylasima-sorusturma-baslatti-1108088284.html

Başsavcılık plajdaki tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlattı

Başsavcılık plajdaki tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir halk plajında çekilen ve paylaşılan görüntülere ilişkin izinsiz şekilde görüntüleme ve hakaret içerikli ifadeler nedeniyle başsavcılık... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T22:51+0300

2026-08-18T22:51+0300

2026-08-18T22:52+0300

türki̇ye

antalya

serik

cumhuriyet başsavcılığı

belek

plaj

tesettür

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlattı.Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir halk plajındaki görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/karayoluna-boya-doktu-ehliyetine-15-ceza-puani-uygulandi-3-bin-lira-ceza-kesildi-1108080014.html

türki̇ye

antalya

serik

belek

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antalya, serik, cumhuriyet başsavcılığı, belek, plaj, tesettür