https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/abdulkadir-selvi-adalet-bakani-akin-gurleke-bir-cagri-yapiyorum-denizolgunun-olumu-olayi-uzerine-1108068552.html
Abdulkadir Selvi: Adalet Bakanı Akın Gürlek’e bir çağrı yapıyorum, Denizolgun’un ölümü olayı üzerine gidilmeli
Abdulkadir Selvi: Adalet Bakanı Akın Gürlek’e bir çağrı yapıyorum, Denizolgun’un ölümü olayı üzerine gidilmeli
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Süleymancılar’ın lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili iddialarda bulundu. Selvi ayrıca Adalet Bakanı Gürlek'e... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T09:37+0300
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Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "Süleymancılar’ın lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili iddialar" üzerine değerlendirmelerde bulundu.Denizolgun'un ölümünü hatırlatan Selvi, şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/bakan-ciftciden-alihan-kuris-aciklamasi-orgut-ust-yonetiminin-kullandigi-glooper-diye-bir-uygulama-1108042851.html
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arif ahmet denizolgun, süleymancılar, abdulkadir selvi, meclis, türkiye
arif ahmet denizolgun, süleymancılar, abdulkadir selvi, meclis, türkiye
Abdulkadir Selvi: Adalet Bakanı Akın Gürlek’e bir çağrı yapıyorum, Denizolgun’un ölümü olayı üzerine gidilmeli
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Süleymancılar’ın lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili iddialarda bulundu. Selvi ayrıca Adalet Bakanı Gürlek'e seslendi.
Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "Süleymancılar’ın lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili iddialar" üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Denizolgun'un ölümünü hatırlatan Selvi, şu noktalara dikkat çekti:
Tekrar yazımın başına dönüp Adalet Bakanı Akın Gürlek’e bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın Bakan faili meçhul cinayetler konusundaki çabanızı destekliyorum. Faili tek tek çözüyorsunuz. Arif Ahmet Denizolgun, Meclis muhabirliğim sırasında kendisini tanıdığım bir milletvekiliydi. Devlet adamıydı. Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili kuşkuları yabana atmıyorum. Bu olayın üzerine gidildiğinde ilginç bağlantıların ortaya çıkacağından kuşkum yoktur. Yumağın ucunu tuttunuz sonuna kadar gidin, o zaman bir cemaat liderinin nasıl ortadan kaldırıldığını ve iplerin kimlerin eline geçtiğini öğrenmiş olacağız. İlginç parmak izlerine ulaşılacağından kuşkum yoktur.