https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakir-piyasasinda-arz-sikisikligi-fiyat-farki-sert-acildi-1108068184.html
Bakır piyasasında arz sıkışıklığı: Fiyat farkı sert açıldı
Bakır piyasasında arz sıkışıklığı: Fiyat farkı sert açıldı
Sputnik Türkiye
Küresel bakır piyasasında yaşanan arz sıkışıklığı, Londra Metal Borsası'nda (LME) yakın vadeli primleri ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. ABD'ye... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T08:56+0300
2026-08-18T08:56+0300
2026-08-18T08:56+0300
ekonomi̇
depo
abd
malezya
londra
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102341013_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_02fef0e1d485bdf5eb932ab3d0157965.jpg
Küresel piyasalarda kritik hammadde niteliği taşıyan bakır fiyatları üzerindeki kısa vadeli arz baskısı tırmanışa geçti. Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre vadeler arasındaki fiyat farkı hızla açılarak piyasadaki dalgalanmayı zirveye taşıdı.LME'de işlem gören bir gün vadeli bakır kontratları, bir sonraki gün vadeli sözleşmelere oranla ton başına 75 dolar primli işlem gördü. Böylece iki vade arasındaki fark, gösterge fiyatın tarihi zirveye ulaştığı ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine erişti.Trump'ın gümrük vergisi beklentisi ABD sevkiyatlarını tetiklediPiyasalardaki arz sıkışıklığının ana gerekçesi olarak Donald Trump yönetiminin olası gümrük tarifeleri gösteriliyor. Bakır ithalatına yeni gümrük vergisi getirilebileceği beklentisi nedeniyle yüz binlerce tonluk bakır stoğu ABD pazarına yönlendirildi.ABD iç piyasasındaki yüksek fiyatların üretici ve tüccarlar açısından cazip hale gelmesiyle birlikte, dünyanın diğer bölgelerindeki depo stokları hızla geriledi. Bu küresel dengesizlik, yakın vadeli teslimata dönük acil talebi tırmandırarak fiyat farkının rekor düzeyde büyümesine yol açtı.Spot fiyat ile vadeli sözleşmeler arasında 545 dolarlık uçurumPiyasadaki sert hareketlilik neticesinde spot bakır fiyatı, üç aylık kontratların ton başına 545 dolar üzerine çıktı. Yakın vadeli teslimatlar için ödenen yüksek prim miktarı, türev piyasada kısa pozisyon (short) taşıyan yatırımcılar üzerinde yoğun bir baskı oluşturdu.Öte yandan, ağustos vadeli LME kontratının çarşamba günü vadesinin dolacak olması teslimat talebini daha da körükleyerek piyasadaki arz krizini derinleştirdi.Bakır bu yıl yüzde 13 prim yaptı: Depo verileri takipteYıl başından bu yana yüzde 13'ten fazla değer kazanan bakır, özellikle veri merkezleri ve yenilenebilir enerji yatırımları kaynaklı güçlü taleple yükselişini sürdürüyor. Fiyat artışları küresel madencilik şirketlerinin kârlılıklarını yukarı taşırken, gözler borsadaki stok hareketlerine çevrildi.Piyasadaki sıkışıklığın hafifleyebileceğine dair ilk sinyal LME'den geldi. Borsanın küresel depolarındaki bakır miktarı, Malezya depolarına giren 3 bin tonun üzerindeki sevkiyatla birlikte 17 Haziran'dan bu yana ilk kez net artış kaydetti. Londra'da üç aylık bakır kontratı TSİ 05.34 itibarıyla yüzde 0.4 geri çekilerek ton başına 14 bin 101,50 dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/istanbula-yeni-metro-geliyor-umraniye-kavacik-ve-beykoza-hatti-bakanlik-yapacak-1108067880.html
abd
malezya
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102341013_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff7733746a8ae592a571f9e7835f0b33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
depo, abd, malezya, londra, donald trump
depo, abd, malezya, londra, donald trump
Bakır piyasasında arz sıkışıklığı: Fiyat farkı sert açıldı
Küresel bakır piyasasında yaşanan arz sıkışıklığı, Londra Metal Borsası'nda (LME) yakın vadeli primleri ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. ABD'ye yönelen dev sevkiyatlar küresel stokları eritirken, spot fiyat ile vadeli kontratlar arasındaki makas ton başına 545 dolara kadar çıktı.
Küresel piyasalarda kritik hammadde niteliği taşıyan bakır fiyatları üzerindeki kısa vadeli arz baskısı tırmanışa geçti. Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre vadeler arasındaki fiyat farkı hızla açılarak piyasadaki dalgalanmayı zirveye taşıdı.
LME'de işlem gören bir gün vadeli bakır kontratları, bir sonraki gün vadeli sözleşmelere oranla ton başına 75 dolar primli işlem gördü. Böylece iki vade arasındaki fark, gösterge fiyatın tarihi zirveye ulaştığı ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine erişti.
Trump'ın gümrük vergisi beklentisi ABD sevkiyatlarını tetikledi
Piyasalardaki arz sıkışıklığının
ana gerekçesi olarak Donald Trump yönetiminin
olası gümrük tarifeleri gösteriliyor. Bakır ithalatına yeni gümrük vergisi getirilebileceği beklentisi nedeniyle yüz binlerce tonluk bakır stoğu ABD pazarına
yönlendirildi.
ABD iç piyasasındaki yüksek fiyatların üretici ve tüccarlar açısından cazip hale gelmesiyle birlikte, dünyanın diğer bölgelerindeki depo stokları hızla geriledi. Bu küresel dengesizlik, yakın vadeli teslimata dönük acil talebi tırmandırarak fiyat farkının rekor düzeyde büyümesine yol açtı.
Spot fiyat ile vadeli sözleşmeler arasında 545 dolarlık uçurum
Piyasadaki sert hareketlilik neticesinde spot bakır fiyatı, üç aylık kontratların ton başına 545 dolar üzerine çıktı. Yakın vadeli teslimatlar için ödenen yüksek prim miktarı, türev piyasada kısa pozisyon (short) taşıyan yatırımcılar üzerinde yoğun bir baskı oluşturdu.
Öte yandan, ağustos vadeli LME kontratının çarşamba günü vadesinin dolacak olması teslimat talebini daha da körükleyerek piyasadaki arz krizini derinleştirdi.
Bakır bu yıl yüzde 13 prim yaptı: Depo verileri takipte
Yıl başından bu yana yüzde 13'ten fazla değer kazanan bakır, özellikle veri merkezleri ve yenilenebilir enerji yatırımları kaynaklı güçlü taleple yükselişini sürdürüyor. Fiyat artışları küresel madencilik şirketlerinin kârlılıklarını yukarı taşırken, gözler borsadaki stok hareketlerine çevrildi.
Piyasadaki sıkışıklığın hafifleyebileceğine dair ilk sinyal LME'den geldi. Borsanın küresel depolarındaki bakır miktarı, Malezya
depolarına giren 3 bin tonun üzerindeki sevkiyatla birlikte 17 Haziran'dan bu yana ilk kez net artış
kaydetti. Londra'da
üç aylık bakır kontratı TSİ 05.34 itibarıyla yüzde 0.4 geri çekilerek ton başına 14 bin 101,50 dolara
geriledi.