https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakan-yumakli-acikladi-120-milyar-tl-odeme-yapildi-1108079933.html

Bakan Yumaklı açıkladı: 120 milyar TL ödeme yapıldı

Bakan Yumaklı açıkladı: 120 milyar TL ödeme yapıldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu başından bu yana 769 merkezde 11,5 milyon ton ürün alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO)... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T14:51+0300

2026-08-18T14:51+0300

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türki̇ye

i̇brahim yumaklı

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

türkiye

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Yumaklı, yazılı açıklamasında, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü ifade etti.Ofisin, 769 alım merkezinde ürün kabul etmeyi sürdürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Hasat sezonu başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık." bilgisini paylaştı.Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Ülkenin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilere emekleri ve gayretleri için teşekkür eden Yumaklı, alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarını da özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

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i̇brahim yumaklı, toprak mahsulleri ofisi (tmo), türkiye