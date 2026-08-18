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Bakan Yumaklı açıkladı: 120 milyar TL ödeme yapıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: 120 milyar TL ödeme yapıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu başından bu yana 769 merkezde 11,5 milyon ton ürün alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO)... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T14:51+0300
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türki̇ye
i̇brahim yumaklı
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
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Yumaklı, yazılı açıklamasında, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü ifade etti.Ofisin, 769 alım merkezinde ürün kabul etmeyi sürdürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Hasat sezonu başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık." bilgisini paylaştı.Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Ülkenin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilere emekleri ve gayretleri için teşekkür eden Yumaklı, alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarını da özverili çalışmalarından dolayı kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-110-milyon-tl-tarimsal-destek-odemesini-ciftcilerimizin-hesaplarina-1108019967.html
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i̇brahim yumaklı, toprak mahsulleri ofisi (tmo), türkiye
i̇brahim yumaklı, toprak mahsulleri ofisi (tmo), türkiye

Bakan Yumaklı açıkladı: 120 milyar TL ödeme yapıldı

14:51 18.08.2026
© AA / Sercan KüçükşahinTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA / Sercan Küçükşahin
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu başından bu yana 769 merkezde 11,5 milyon ton ürün alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını bildirdi.
Yumaklı, yazılı açıklamasında, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü ifade etti.
Ofisin, 769 alım merkezinde ürün kabul etmeyi sürdürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Hasat sezonu başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık." bilgisini paylaştı.
Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Hububat, Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip. Buğday ve arpa gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer alıyor. Türkiye, dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunuyor. Güçlü üretim hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik."
Ülkenin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilere emekleri ve gayretleri için teşekkür eden Yumaklı, alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarını da özverili çalışmalarından dolayı kutladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 110 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
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