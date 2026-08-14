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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 110 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 110 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik 110.5 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Paylaşılan bilgilere göre destek ödemelerinin dağılımı şöyle:Böylece toplam 110 milyon 476 bin 439 liralık destek, üreticilerin hesaplarına aktarılmış olacak.
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i̇brahim yumaklı, çiftçi, ödeme
i̇brahim yumaklı, çiftçi, ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 110 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

21:45 14.08.2026
© AA / Sercan KüçükşahinTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / Sercan Küçükşahin
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik 110.5 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Toprağın ve emeğin kıymetini bilerek, üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 110 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.
Paylaşılan bilgilere göre destek ödemelerinin dağılımı şöyle:
Kırsal kalkınma yatırımları: 108 milyon 987 bin 299 lira
Bitkisel üretim: 746 bin 330 lira
Planlı üretim: 742 bin 810 lira
Böylece toplam 110 milyon 476 bin 439 liralık destek, üreticilerin hesaplarına aktarılmış olacak.
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