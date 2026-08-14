https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-110-milyon-tl-tarimsal-destek-odemesini-ciftcilerimizin-hesaplarina-1108019967.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 110 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 110 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T21:45+0300

2026-08-14T21:45+0300

2026-08-14T21:45+0300

türki̇ye

i̇brahim yumaklı

çiftçi

ödeme

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik 110.5 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Paylaşılan bilgilere göre destek ödemelerinin dağılımı şöyle:Böylece toplam 110 milyon 476 bin 439 liralık destek, üreticilerin hesaplarına aktarılmış olacak.

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i̇brahim yumaklı, çiftçi, ödeme