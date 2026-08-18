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AK Parti Sözcüsü Çelik: Melih Meriç'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Melih Meriç'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti Milletvekili Meriç’e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetlediklerini belirtti. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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melih meriç, yeni parti, ömer çelik
melih meriç, yeni parti, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik: Melih Meriç'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz

20:46 18.08.2026 (güncellendi: 21:03 18.08.2026)
© AA / Utku UçrakAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA / Utku Uçrak
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti Milletvekili Meriç’e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetlediklerini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Melih Meriç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
TÜRKİYE
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı
19:36
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