https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ak-parti-sozcusu-celik-melih-merice-yapilan-saldiriyi-lanetliyoruz-1108086633.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Melih Meriç'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Melih Meriç'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti Milletvekili Meriç’e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetlediklerini belirtti. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T20:46+0300
2026-08-18T20:46+0300
2026-08-18T21:03+0300
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melih meriç
yeni parti
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-melih-meric-bicakli-saldiriya-ugradi-1108086035.html
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melih meriç, yeni parti, ömer çelik
melih meriç, yeni parti, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Melih Meriç'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz
20:46 18.08.2026 (güncellendi: 21:03 18.08.2026)
AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti Milletvekili Meriç’e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetlediklerini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.