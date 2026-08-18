AK Parti Sözcüsü Çelik: Melih Meriç'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.