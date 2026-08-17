https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108062132.html

Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T21:02+0300

2026-08-17T21:02+0300

2026-08-17T21:12+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

türkiye

i̇ran

hürmüz boğazı

abbas arakçi

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/lavrov-ukraynali-askerlerin-afrikadaki-teror-eylemlerinde-yer-almasi-kaygi-verici-1108057297.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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türkiye, i̇ran, hürmüz boğazı, abbas arakçi, hakan fidan