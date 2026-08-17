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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108062132.html
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T21:02+0300
2026-08-17T21:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
türkiye
i̇ran
hürmüz boğazı
abbas arakçi
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/lavrov-ukraynali-askerlerin-afrikadaki-teror-eylemlerinde-yer-almasi-kaygi-verici-1108057297.html
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türkiye, i̇ran, hürmüz boğazı, abbas arakçi, hakan fidan
türkiye, i̇ran, hürmüz boğazı, abbas arakçi, hakan fidan

Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

21:02 17.08.2026 (güncellendi: 21:12 17.08.2026)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
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