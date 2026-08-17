https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108062132.html
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T21:02+0300
2026-08-17T21:02+0300
2026-08-17T21:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
türkiye
i̇ran
hürmüz boğazı
abbas arakçi
hakan fidan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103146696_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_54c9b3454faea3541dc16f864b80a756.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/lavrov-ukraynali-askerlerin-afrikadaki-teror-eylemlerinde-yer-almasi-kaygi-verici-1108057297.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103146696_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e4368bf2336d1bc61418071e1dff2a8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇ran, hürmüz boğazı, abbas arakçi, hakan fidan
türkiye, i̇ran, hürmüz boğazı, abbas arakçi, hakan fidan
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü
21:02 17.08.2026 (güncellendi: 21:12 17.08.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.